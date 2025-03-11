Опрос: больше всего жители не доверяют Шимоните и Ландсбергису

Растущая с прошлого года популярность партии „Заря Немана“ сопровождается негативным отношением общественности к председателю партии Ремигиюсу Жемайтайтису. По данным опроса, проведенного 25 января – 8 февраля по заказу Elta компанией Baltijos tyrimai, показатель недоверия с марта прошлого года вырос с 1,3 до 13,2%. Однако на первом месте по недоверию – экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, ему не доверяют 17%, по сути столько же, сколько и в марте 2024 г. (17,7%).