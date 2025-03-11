2025.03.11 07:39

Опрос: больше всего жители не доверяют Шимоните и Ландсбергису

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Seimo rinkimai 2020: Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) štabe
Seimo rinkimai 2020: Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) štabe
ФОТО: Marius Morkevičius | Seimo rinkimai 2020: Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) štabe

Растущая с прошлого года популярность партии „Заря Немана“ сопровождается негативным отношением общественности к председателю партии Ремигиюсу Жемайтайтису. По данным опроса, проведенного 25 января – 8 февраля по заказу Elta компанией Baltijos tyrimai, показатель недоверия с марта прошлого года вырос с 1,3 до 13,2%. Однако на первом месте по недоверию – экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, ему не доверяют 17%, по сути столько же, сколько и в марте 2024 г. (17,7%).

На втором месте – экс-премьер Шимоните, ей не доверяют 15% респондентов. Когда этот политик возглавляла правительство рейтинг недоверия был значительно выше, в марте прошлого года он составлял 22,4%.

Нынешнему премьеру Гинтаутасу Палуцкасу не доверяют 2,1% опрошенных.

На третьем месте – Жемайтайтис с 13,2% недоверия, в марте прошлого года этот показатель составлял 1,3%.

За почти год общественное мнение существенно изменилось в отношении лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, которая обещала возглавить правительство, но нарушила свое обещание. В прошлом году ей не доверяли лишь 0,9% респондентов, в этом году этот показатель достиг 8,3%.

Председателю Восстановительного Сейма Витаутасу Ландсбергису не доверяют 6% респондентов. Такое же количество было и в марте прошлого года.

Председателю Союза народа и справедливости Пятрасу Гражулису не доверяют 7,6% респондентов, президенту Гитанасу Науседе – 4,6%, спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису – 3,7%, еврокомиссару Андрюсу Кубилюсу – 3,1%, бывшему члену „Зари Немана“ Агне Ширинскене – 2,9%, министру обороны Довиле Шакалене – 2,6%, бывшему спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен – 2,4%.

В ходе опроса жители также упомянули мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, которому не доверяют 2,3% опрошенных, экс-председателя Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса (2,2%), экс-министра обороны Лауринаса Кащюнаса (2,2%), консерватора Жигимантаса Павилениса (2,2%), экс-президента Далю Грибаускайте (2,1%), члена Сейма Игнаса Вегеле (2%), новоизбранного председателя „крестьян“ Аурелиюса Веригу (1,6%), бывшего лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (1,1%), журналиста и общественного деятеля Андрюса Тапинаса (1%), лидера Партии труда Виктора Успасских (1%), бывшего кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса (0,9%) и бывшего члена Сейма Томаса Витаутаса Раскявичюса (0,7%).

Еще 27% респондентов указали, что нет таких общественных деятелей или они таких не знают, в прошлом году – 35%.

Респондентам было предложено назвать, каким литовским общественным деятелям они больше всего не доверяют (имена называли сами респонденты). Всего в январе 2025 года респонденты назвали 57 общественных деятелей, которым они больше всего не доверяют (почти год назад, в марте 2024 года, их было 77).

Представлен список из 25 политиков, которых самыми ненадежными назвали более полупроцента респондентов.

25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.

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