Опрос: больше всего жители не доверяют Шимоните и Ландсбергису

На втором месте – экс-премьер Шимоните, ей не доверяют 15% респондентов. Когда этот политик возглавляла правительство рейтинг недоверия был значительно выше, в марте прошлого года он составлял 22,4%.
Нынешнему премьеру Гинтаутасу Палуцкасу не доверяют 2,1% опрошенных.
На третьем месте – Жемайтайтис с 13,2% недоверия, в марте прошлого года этот показатель составлял 1,3%.
За почти год общественное мнение существенно изменилось в отношении лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, которая обещала возглавить правительство, но нарушила свое обещание. В прошлом году ей не доверяли лишь 0,9% респондентов, в этом году этот показатель достиг 8,3%.
Председателю Восстановительного Сейма Витаутасу Ландсбергису не доверяют 6% респондентов. Такое же количество было и в марте прошлого года.
Председателю Союза народа и справедливости Пятрасу Гражулису не доверяют 7,6% респондентов, президенту Гитанасу Науседе – 4,6%, спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису – 3,7%, еврокомиссару Андрюсу Кубилюсу – 3,1%, бывшему члену „Зари Немана“ Агне Ширинскене – 2,9%, министру обороны Довиле Шакалене – 2,6%, бывшему спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен – 2,4%.
В ходе опроса жители также упомянули мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, которому не доверяют 2,3% опрошенных, экс-председателя Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса (2,2%), экс-министра обороны Лауринаса Кащюнаса (2,2%), консерватора Жигимантаса Павилениса (2,2%), экс-президента Далю Грибаускайте (2,1%), члена Сейма Игнаса Вегеле (2%), новоизбранного председателя „крестьян“ Аурелиюса Веригу (1,6%), бывшего лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (1,1%), журналиста и общественного деятеля Андрюса Тапинаса (1%), лидера Партии труда Виктора Успасских (1%), бывшего кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса (0,9%) и бывшего члена Сейма Томаса Витаутаса Раскявичюса (0,7%).
Еще 27% респондентов указали, что нет таких общественных деятелей или они таких не знают, в прошлом году – 35%.
Респондентам было предложено назвать, каким литовским общественным деятелям они больше всего не доверяют (имена называли сами респонденты). Всего в январе 2025 года респонденты назвали 57 общественных деятелей, которым они больше всего не доверяют (почти год назад, в марте 2024 года, их было 77).
Представлен список из 25 политиков, которых самыми ненадежными назвали более полупроцента респондентов.
25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.