Опрос: больше всего жители Литвы доверяют армии, а меньше всего судам

С 23 октября по 7 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai" опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.
Согласно результатам опроса, 70% опрошенных жителей доверяют институту президента, 23% – не доверяют, а у 7% не было мнения относительно Офиса президенты. В августе институту главы страны доверяли 68% опрошенных.
По данным новейшего опроса, судебной системе не доверяет 51% опрошенных жителей, доверяют – 37%, у 12 не было мнения. Хотя в ходе опроса, проведенного в конце августа, положительно суды оценивали 43% респондентов, но в то же время 46% оценивали отрицательно, а примерно у 11% не было мнения.
Как и раньше, больше всего жители доверяют армии – 77% опрошенных. Однако 18% участников опроса, указали, что не доверяют этому институту, у 5% не было мнения.
На втором месте по уровню доверия – полиция. 75% респондентов положительно оценили этот институт, 22% утверждали, что не доверяют, а 3% ответили, что не знают.
Институт президента опередил управление Государственного фонда социального страхования (Содра), которое ранее занимала третье место. "Содре" доверяют 66%. респондентов, 26% придерживались противоположного мнения, а у 8% жителей не было мнения.
Церкви доверяют 60% жителей, не доверяют – 31%. Жители Литвы склонны доверять и самоуправлениям (56% оценивали положительно, 37% – отрицательно), СМИ доверяют 50%, не доверяют – 45%.
Правительству и Сейму жители склонны не доверять. Всего лишь треть опрошенных – 33% – указали, что доверяют Правительству (не доверяют – 63%), у 4% респондентов не было мнения.
Однако наименьшее доверие населения – к Сейму – всего 24% участники опроса указали, что доверяют парламенту, тогда как 72% придерживались противоположного мнения. У 4% жителей не было мнения.
Опрос проходил с 23 октября по 7 ноября 2023 года.
В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 013 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.