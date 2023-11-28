Опрос: больше половины жителей Литвы обеспокоены ростом цен

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Репрезентативный опрос, проведенный по заказу Elta, показывает, что более двух третей (67%) жителей Литвы обеспокоены тем, что среднегодовая инфляция в Литве в 2024 году может превысить 3%, и чуть больше одной пятой (22%) респондентов ответили, что в связи с этим не испытывают обеспокоенности. Каждый десятый (11%) респондент не имел мнения по этому вопросу.

Больше обеспокоены жители старшего возраста и меньше зарабатывающие, реже – молодежь и жители больших городов

Чаще всего по поводу того, что и в следующем году среднегодовая инфляция в Литве будет выше 3%, обеспокоены люди старше 30 лет, респонденты с самым низким семейным доходом (до 1000 евро) в месяц, пенсионеры, а также специалисты и служащие, работающие в государственном секторе (77% испытывают обеспокоенность и 14% не испытывают обеспокоенности по этому поводу).

Чаще остальных отсутствие обеспокоенности по поводу уровня инфляции указывали: молодежь до 30 лет (34% не ощущают обеспокоенности), жители больших городов (26%), респонденты с самыми высокими (более 1800 евро) семейными месячными доходами (28%), руководители (30%) и учащаяся молодежь (37%).

Люди левых взглядов чувствуют большую обеспокоенности, нежели люди правых взглядов

Как показал опрос, обеспокоенность по поводу инфляции в следующем году чаще испытывают люди левых политических взглядов (73% ощущают обеспокоенность, 21% не ощущает), нежели лица правых взглядов (59% ощущают обеспокоенность, 32% не ощущают).

Больше всего по поводу средней месячной инфляции в следующем году, превышающей 3%, обеспокоены те жители, которые указали, что финансовое положение их семьи за последние два месяца ухудшилось (79% из них ответили, что испытывают обеспокоенность по поводу высокой инфляции в 2024 г., и только 12% ответили, что не испытывают по этому поводу обеспокоенности).

В конце октября – начале ноября 2023 года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai" по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы.

Опрос проходил с 23 октября по 7 ноября 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 013 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.

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