Опрос: больше половины жителей Литвы обеспокоены ростом цен

Больше обеспокоены жители старшего возраста и меньше зарабатывающие, реже – молодежь и жители больших городов
Чаще всего по поводу того, что и в следующем году среднегодовая инфляция в Литве будет выше 3%, обеспокоены люди старше 30 лет, респонденты с самым низким семейным доходом (до 1000 евро) в месяц, пенсионеры, а также специалисты и служащие, работающие в государственном секторе (77% испытывают обеспокоенность и 14% не испытывают обеспокоенности по этому поводу).
Чаще остальных отсутствие обеспокоенности по поводу уровня инфляции указывали: молодежь до 30 лет (34% не ощущают обеспокоенности), жители больших городов (26%), респонденты с самыми высокими (более 1800 евро) семейными месячными доходами (28%), руководители (30%) и учащаяся молодежь (37%).
Люди левых взглядов чувствуют большую обеспокоенности, нежели люди правых взглядов
Как показал опрос, обеспокоенность по поводу инфляции в следующем году чаще испытывают люди левых политических взглядов (73% ощущают обеспокоенность, 21% не ощущает), нежели лица правых взглядов (59% ощущают обеспокоенность, 32% не ощущают).
Больше всего по поводу средней месячной инфляции в следующем году, превышающей 3%, обеспокоены те жители, которые указали, что финансовое положение их семьи за последние два месяца ухудшилось (79% из них ответили, что испытывают обеспокоенность по поводу высокой инфляции в 2024 г., и только 12% ответили, что не испытывают по этому поводу обеспокоенности).
В конце октября – начале ноября 2023 года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai" по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы.
Опрос проходил с 23 октября по 7 ноября 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 013 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.