Опрос: более половины жителей Литвы считают, что ситуация в их самоуправлении улучшается

У участников опроса также спрашивали о работе руководителей самоуправлений – наиболее благосклонно оценивали мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Его положительно оценили 80% респондентов, отрицательно – 18%. Как показали результаты опроса, оценка мэра Каунаса В. Матийошайтиса, не отказавшегося от бизнес-связей в России, за год улучшилась на 14%.
Однако, как сообщает lrt.lt, в рамках опроса, проведенного 22 февраля – 5 марта, около трети респондентов (28%) утверждали, что ситуация в их городе или районе ухудшается, у пятой части опрошенных не было мнения по этому поводу или они не ответили на вопрос.
В крупных городах было 45% респондентов, ответивших, что дела улучшаются. Кроме того, значительно сократилось число вильнюсцев, считающих, что дела в столице идут хуже – в январе прошлого года такого мнения придерживались 42% жителей Вильнюса, в феврале этого года – 27%.
В Каунасе 68% участников опроса утверждали, что ситуация в их самоуправлении улучшается, хотя 22% ответили, что положение ухудшается. В январе прошлого года количество считающих, что дела в Каунасе идут лучше, было больше – 75%, а отрицательно ситуацию оценивал 21% участников опроса.
Результаты опроса также показали, что 60% опрошенных положительно оценивают мэров своих городов или районов, около трети – 29% – отрицательно оценили глав самоуправлений.
Значительно изменилась оценка главы столицы – в январе прошлого года возглавлявшего Вильнюс Ремигиюса Шимашюса положительно оценивали 32% респондентов, отрицательно – 54%. Нынешнего главу Вильнюса Валдаса Бенкунскаса в феврале положительно оценили 53%, отрицательно – 28% респондентов.