Опрос: более половины литовцев считают, что в стране не хватает доступного жилья

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в марте-апреле этого года, 56% респондентов согласны с тем, что в их городе или районе не хватает жилья по приемлемым ценам. Всего 10% жителей считают, что доступного жилья достаточно, а четверть населения не имеет мнения по поводу предложения доступного жилья.
Вопросы доступности жилья, арендной платы и кредитования наибольшую озабоченность вызывают у жителей в возрасте 18-35 лет. Для респондентов в возрасте 46 лет и старше большую тревогу вызывают угроза войны и стоимость жизни, а респондентов старше 56 лет больше всего беспокоит система здравоохранения. Среди опрошенных большинство мужчин подчеркнули важность экономических проблем.
Целых две трети опрошенных в настоящее время снимают жилье, поскольку у них нет другого выхода. 16% респондентов проживают с другими лицами, чтобы иметь возможность платить за аренду. Опрос показал, что такое же количество съемщиков предпочитают снимать жилье из-за большей гибкости при смене места жительства.
При оценке привлекательности объектов, сдаваемых в аренду бизнесом и частными лицами, выяснилось, что 44% опрошенных съемщиков более склонны снимать жилье у частных лиц, а по утверждению 46% съемщиков, источник предложения аренды для них большого значения не имеет.
85% опрошенных заявили, что живут в собственном жилье. Стоит отметить, что по данным Организации европейского сотрудничества и развития (ОЭСР), доля собственного жилья в Литве составляет около 90% и является крупнейшей среди членов организации.
По данным опроса, в Вильнюсе и Каунасе в съемном жилье чаще проживают женщины в возрасте 18-25 лет.
55% участников опроса, проживающих в съемном жилье, планируют приобрести собственное жилье в ближайшие два года. По данным опроса, 45% респондентов, проживающих в съемном жилье, не планируют приобрести собственное жилье в течение двух лет.
Две трети опрошенных жителей Литвы однозначно согласны с тем, что жилищная политика правительства нецелесообразна и не обеспечивает население предложением доступного жилья.
Из 70 опрошенных респондентов, проживающих в съемном жилье, 48 не планируют покупать собственное жилье в ближайшие два года, поскольку не смогут накопить первоначальный взнос, необходимый для приобретения жилья. 62% съемщиков, проживающих в Вильнюсе, самым большим препятствием для приобретения жилья называют первоначальный взнос. 46% участников опроса полагают, что правительство должно поощрять застройщиков строить более доступное муниципальное жилье по приемлемым ценам для работников основных отраслей, таких как медсестры, полицейские и учителя, чтобы они могли проживать рядом с работой. Большинство респондентов, выбравших вариант муниципального жилья, – мужчины.
На сегодняшний день основная доля жилищного фонда страны приходится на дома, построенные до 1990 г., а большинство жителей Литвы (66%) проживает в многоквартирных домах, построенных в период с 1961 по 1990 гг.