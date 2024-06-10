Опрос: более половины литовцев считают, что в стране не хватает доступного жилья

Вопросы доступности жилья, арендной платы и кредитования наибольшую озабоченность вызывают у жителей в возрасте 18-35 лет. Для респондентов в возрасте 46 лет и старше большую тревогу вызывают угроза войны и стоимость жизни, а респондентов старше 56 лет больше всего беспокоит система здравоохранения. Среди опрошенных большинство мужчин подчеркнули важность экономических проблем.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в марте-апреле этого года, 56% респондентов согласны с тем, что в их городе или районе не хватает жилья по приемлемым ценам. Всего 10% жителей считают, что доступного жилья достаточно, а четверть населения не имеет мнения по поводу предложения доступного жилья.

85% опрошенных заявили, что живут в собственном жилье. Стоит отметить, что по данным Организации европейского сотрудничества и развития (ОЭСР), доля собственного жилья в Литве составляет около 90% и является крупнейшей среди членов организации.

При оценке привлекательности объектов, сдаваемых в аренду бизнесом и частными лицами, выяснилось, что 44% опрошенных съемщиков более склонны снимать жилье у частных лиц, а по утверждению 46% съемщиков, источник предложения аренды для них большого значения не имеет.

Целых две трети опрошенных в настоящее время снимают жилье, поскольку у них нет другого выхода. 16% респондентов проживают с другими лицами, чтобы иметь возможность платить за аренду. Опрос показал, что такое же количество съемщиков предпочитают снимать жилье из-за большей гибкости при смене места жительства.

По данным опроса, в Вильнюсе и Каунасе в съемном жилье чаще проживают женщины в возрасте 18-25 лет.

55% участников опроса, проживающих в съемном жилье, планируют приобрести собственное жилье в ближайшие два года. По данным опроса, 45% респондентов, проживающих в съемном жилье, не планируют приобрести собственное жилье в течение двух лет.

Две трети опрошенных жителей Литвы однозначно согласны с тем, что жилищная политика правительства нецелесообразна и не обеспечивает население предложением доступного жилья.