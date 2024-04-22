Опрос: более двух третей жителей Литвы намерены голосовать на выборах в Европарламент

По данным исследования, по сравнению с результатами опроса, проведенного осенью прошлого года, интерес к выборам выше и к урнам для голосования намерено прийти больше жителей.

На вопрос, заинтересованы ли они в выборах в ЕП, положительно ответили 56 проц. респондентов.

68 проц. жителей утверждают, что будут голосовать на выборах. В то же время средний показатель по ЕС в 2024 году составляет 71 проц., что на 10 проц. выше, чем в 2019 году.

Отвечая на вопрос о причинах, которые помешали им проголосовать на предыдущих выборах или референдуме, литовские респонденты в качестве наиболее важных причин назвали проблемы со здоровьем (23 проц.) и нахождение вдали от дома (20 проц.).