Опрос: 9 из 10 жителей считают, что живущие в Литве иммигранты должны владеть литовским

По данным службы, похожие тенденции наблюдаются и в других странах Евросоюза (ЕС).

В ходе опроса „Евробарометр“, проведенного в 2021 г., респондентов во всем ЕС просили оценить, насколько владение государственным языком важно для успешной интеграции иммигрантов. Способность говорить по-литовски важной тогда назвали 86% участников опроса.

Средний показатель по ЕС тогда был очень похожим и составлял 85%. Больше всего людей, считающих, что важно владеть государственным языком было в Греции, Нидерландах и Португалии, а меньше всего – в Польше, Латвии и Румынии.