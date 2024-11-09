2024.11.09 17:28

Опрос: 9 из 10 жителей считают, что живущие в Литве иммигранты должны владеть литовским

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Maisto išvežiotojas, asociatyvi nuotr.
Maisto išvežiotojas, asociatyvi nuotr.
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Практически большинство жителей считает, что получившие в Литве вид на жительство иммигранты обязаны владеть государственным языком. Об этом свидетельствуют данные опроса Службы контролера равных возможностей. Исследование показало, что так считает 91% респондентов.

По данным службы, похожие тенденции наблюдаются и в других странах Евросоюза (ЕС).

В ходе опроса „Евробарометр“, проведенного в 2021 г., респондентов во всем ЕС просили оценить, насколько владение государственным языком важно для успешной интеграции иммигрантов. Способность говорить по-литовски важной тогда назвали 86% участников опроса.

Средний показатель по ЕС тогда был очень похожим и составлял 85%. Больше всего людей, считающих, что важно владеть государственным языком было в Греции, Нидерландах и Португалии, а меньше всего – в Польше, Латвии и Румынии.

„Очевидно, что владение государственным языком кажется обществу важным, этого ждут от приезжих. И не зря – владение языком страны - на самом деле, одна из важнейших предпосылок социальной и экономической интеграции иностранцев. Однако важно, чтобы незнание языка не стало поводом для дискриминации – это запрещено законом о равных возможностях“, – сказала ВРИО контролера парламента в сфере равных возможностей Йолита Милювене.

По данным Службы занятости, в Литве работает около 142 000 граждан других стран.

Опрос был проведен 19–29 июля 2024 года, его провела компания Spinter tyrimai. В опросе участвовали 1007 жителей старше 18 лет.

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