Опрос: 76% жителей страны считают, что важно сохранить гражданство Литвы, полученное при рождении

Опрос также показал значительный рост доли населения, слышавшего о планируемом референдуме о сохранении гражданства, а также увеличение числа желающих принять участие в этом референдуме.
По данным опроса, проведенного по заказу канцелярии правительства, 76% респондентов ответили, что кое-что знают о запланированном на 2024 год референдуме о сохранении гражданства. Это на 21% больше, чем показал предыдущий опрос.
17% ответили, что имеют достаточно информации о референдуме, 25% – что есть информация, но ее могло быть больше, 34% респондентов указали, что что-то слышали о референдуме. 24% респондентов ответили, что впервые услышали о том, что планируется такой референдум.
"Респонденты, которые намерены проголосовать на референдуме положительно, обычно считают, что важно создать возможности для сохранения гражданства Литовской Республики, одновременно будучи гражданином других дружественных Литве стран по семейным, миграционным или другим причинам, не причиняя вреда интересам национальной безопасности. Исследование также показало, что количество жителей, которые знают или хотя бы слышали о планируемом референдуме, за год значительно увеличилось, но подробная информация все еще нужна", - говорит о результатах опроса социолог Игнас Зокас.
Более половины, 60%, населения страны планируют принять участие в референдуме, запланированном на 12 мая этого года, это, по данным опроса Spinter tyrimai, на 4% больше.
При проведении опроса 34% респондентов ответили, что обязательно примут участие в референдуме, 26% – что скорее всего примут участие. 15% планируют не участвовать в референдуме, 10% говорят, что скорее не будут участвовать, а 5% заявили, что твердо определились по поводу неучастия.
Напомним, что 12 мая этого года в Литве пройдет обязательный референдум по вопросу изменения статьи 12 Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства.
На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.