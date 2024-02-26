Опрос: 75% украинских беженцев планируют вернуться на родину

Участники исследования сказали, что основными вызовами для них остается финансовая стабильность (25%), языковой барьер (21%), долгосрочная аренда жилья (19%) и трудоустройство (19%).

По словам главы IOM Lietuva Эйтвидаса Бингялиса, за два года войны на смену базовым потребностям пришли вызовы, связанные с интеграцией.

"Мы сейчас все чаще слышим о курсах литовского, это значит, что люди выбрали жизнь в Литве, пока в их стране не безопасно. Однако большая часть украинцев планирует вернуться домой, когда это будет возможно", – сказал Бингялис.

По данным организации, в первые месяцы после прибытия в Литву украинцы отмечали, что особенно нуждаются в финансовой помощи и медицинских услугах, а после первого года стали акцентировать поиск работы и курсы литовского. Поэтому им предоставили возможность бесплатно изучать литовский язык. Сообщается, что курсы посетили 400 украинцев.