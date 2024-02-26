Опрос: 75% украинских беженцев планируют вернуться на родину

Участники исследования сказали, что основными вызовами для них остается финансовая стабильность (25%), языковой барьер (21%), долгосрочная аренда жилья (19%) и трудоустройство (19%).
По словам главы IOM Lietuva Эйтвидаса Бингялиса, за два года войны на смену базовым потребностям пришли вызовы, связанные с интеграцией.
"Мы сейчас все чаще слышим о курсах литовского, это значит, что люди выбрали жизнь в Литве, пока в их стране не безопасно. Однако большая часть украинцев планирует вернуться домой, когда это будет возможно", – сказал Бингялис.
По данным организации, в первые месяцы после прибытия в Литву украинцы отмечали, что особенно нуждаются в финансовой помощи и медицинских услугах, а после первого года стали акцентировать поиск работы и курсы литовского. Поэтому им предоставили возможность бесплатно изучать литовский язык. Сообщается, что курсы посетили 400 украинцев.
Исследование показало, что по-прежнему остается актуален вопрос покупки лекарств (19%), средств личной гигиены (16%) и одежды (14%). За это время украинцам раздали 2000 карт для приобретения лекарств, 160 семей получили купоны на сумму 150 евро на покупки разных вещей для обустройства быта, а на покрытие бытовых расходов за первый год организация выделила 330 000 евро.
Выделялись также деньги на оплату аренды, а в прошлом году был открыт информационный центр MICenter, в котором проводят разные занятия для украинцев.
"Что касается интеграции украинцев в других странах Балтии и связанных с ней вызовах, то тут особенной разницы нет. В Литве и Латвии на первом месте - финансовая стабильность, в Эстонии – языковой барьер, соответственно 25%, 38%, и 42%, в соседних странах украинцы также сталкиваются с проблемой долгосрочной аренды (Латвия – 17%, Эстония – 21%) и вызовами, связанными с трудоустройством (Латвия – 31%, Эстония – 33%)", – сказал Бингялис.