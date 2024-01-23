Опрос: 70% жителей Литвы не одобряют всеобщий призыв мужчин и женщин

Целых 70% жителей Литвы не одобряют всеобщий призыв женщин и мужчин на службу в армию, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу LRT. В ходе опроса, проведенного в декабре прошлого года, участникам задавался вопрос, одобряют ли они скорейшее введение всеобщей воинской обязанности в Литве. Выяснилось, что такую инициативу одобрило около четверти участников опроса, 6% респондентов заявили о полном одобрении этой идеи, 19% указали, что они скорее поддерживают это предложение.