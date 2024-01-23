Опрос: 70% жителей Литвы не одобряют всеобщий призыв мужчин и женщин

Тем не менее, большинство – 7 из 10 – не одобряют всеобщую воинскую обязанность для женщин и мужчин. 32% респондентов с этим совершенно не согласны, а 38% скорее не согласны. 5% участников опроса затруднились ответить или не имели мнения по этому вопросу.
Следует отметить, что обязательный военный призыв мужчин и женщин одобряют больше мужчины (29%), чем женщины (23%), более обеспеченные респонденты, семейный доход которых превышает 1800 евро в месяц (27%). Также за всеобщую воинскую обязанность чаще высказывались руководители (47%).
Между тем, против всеобщей воинской обязанности выступали в основном жители небольших городов (74%), без среднего образования (82%), безработные или домохозяйки (78%), студенты (78%) и представители других национальностей (80%).
Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу LRT. Опрос проводился 15-30 декабря 2023 года, в ходе него были опрошено 1017 совершеннолетних жителей Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,1%