Опрос: 7 из 10 жителей видят важность иммигрантов на рынке труда

Опрос, проведенный в июле этого года, касался иммигрантов, прибывших из-за пределов Европейского союза и в настоящее время легально проживающих в ЕС.
Многие респонденты согласились, что иммигранты помогают заполнить рабочие места, на которые в Литве трудно найти работников. Эта цифра остается неизменной на протяжении многих лет – так считал 71 проц. респондентов и в этом году, и в 2017 году. По мнению половины участников опроса, иммигранты оказывают положительное влияние на экономику Литвы.
Хотя вклад иммигрантов в рынок труда признается, в то же время существуют достаточно сильные негативные настроения: значительная часть респондентов (44 проц.) считают, что иммигранты отнимают рабочие места у трудящихся в Литве. Число тех, кто придерживается такого мнения, увеличилось – в 2017 году так считали 37 проц. опрошенных.
Более половины (57 проц.) опрошенных считают иммигрантов бременем для литовской системы социальных услуг.
Двойственность отношения общества выявляется и тогда, когда речь идет о разных профессиях. 69 проц. респондентов говорят, что им было бы комфортно пользоваться услугами врачей-иммигрантов, но значительно меньше людей положительно оценили бы иммигранта как своего непосредственного руководителя (48 проц.).
Отношение к иммигрантам на руководящих должностях – худшее за последние 8 лет. В 2017 году 68 проц. респондентов указывали, что чувствовали бы себя комфортно в такой ситуации, в 2021 году – 63 проц.
Репрезентативный опрос жителей Литвы 19-29 июля провело ЗАО Spinter tyrimai. Было опрошено 1007 респондентов старше 18 лет.