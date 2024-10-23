Опрос: 7 из 10 жителей видят важность иммигрантов на рынке труда

Опрос, проведенный в июле этого года, касался иммигрантов, прибывших из-за пределов Европейского союза и в настоящее время легально проживающих в ЕС.

Многие респонденты согласились, что иммигранты помогают заполнить рабочие места, на которые в Литве трудно найти работников. Эта цифра остается неизменной на протяжении многих лет – так считал 71 проц. респондентов и в этом году, и в 2017 году. По мнению половины участников опроса, иммигранты оказывают положительное влияние на экономику Литвы.