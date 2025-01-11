Опрос: 7 из 10 жителей Литвы согласны отказаться от 1 и 2-центовых монет

Число одобряющих округление за год выросло на 3%, а несогласных уменьшилось на 2%, сообщил 10 января Центробанк (ЦБ).
По данным Eurobarometr, в Латвии такой порядок одобряют 56% жителей, а в Эстонии, где этот порядок действует с января 2025 года – 73%, средний показатель в еврозоне – 61%.
Парламент в марте 2024 года принял закон об округлении сумм при расчете наличными, согласно этому закону, с мая этого года в Литве стоимость покупок в наличных будет округляться, при расчете наличными постепенно откажутся от использования 1- и 2-центовых монет.
„Цель такой инициативы - снижение расходов жителей и бизнеса, а также государства, связанных с использованием наличных, влияния мелких монет на окружающую среду и обеспечение более удобный расчет“, – указал ЦБ Литвы.
С мая конечная сумма счета будет округляться до ближайшей цифры на 5 или 0: сумма на 1 или 2, а также 6 и 7 будет уменьшаться до 0 или 5 центов, а на 3 и 4 или 8 и 9 повышаться до ближайшей суммы на 0 и 5.
Монеты не будут изыматься из оборота, их по-прежнему можно использовать при расчете.
Округление не будет распространятся на случаи безналичного расчета, при обмене валюты, переводах денег, взносе наличных на счет и т.д.
По данным ЦБ, с момента введения евро в 2015 году в Литве утеряны монеты достоинством в 1 и 2 цента на сумму более 2 млн. евро – ежегодно теряется 0,3 млн. евро.
Правило округления применяют семь стран: Финляндия, Нидерланды, Словакия, Италия, Ирландия, Бельгия и Эстония.