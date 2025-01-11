2025.01.11 11:02

Опрос: 7 из 10 жителей Литвы согласны отказаться от 1 и 2-центовых монет

 
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Две трети – 69% – жителей Литвы не против отказа от 1 и 2-центовых монет и округлении суммы счетов. С этим не согласны 29% респондентов, у оставшихся нет мнения по этому вопросу. Таковы данные опроса Eurobarometr.

Число одобряющих округление за год выросло на 3%, а несогласных уменьшилось на 2%, сообщил 10 января Центробанк (ЦБ).

По данным Eurobarometr, в Латвии такой порядок одобряют 56% жителей, а в Эстонии, где этот порядок действует с января 2025 года – 73%, средний показатель в еврозоне – 61%.

Парламент в марте 2024 года принял закон об округлении сумм при расчете наличными, согласно этому закону, с мая этого года в Литве стоимость покупок в наличных будет округляться, при расчете наличными постепенно откажутся от использования 1- и 2-центовых монет.

„Цель такой инициативы - снижение расходов жителей и бизнеса, а также государства, связанных с использованием наличных, влияния мелких монет на окружающую среду и обеспечение более удобный расчет“, – указал ЦБ Литвы.

С мая конечная сумма счета будет округляться до ближайшей цифры на 5 или 0: сумма на 1 или 2, а также 6 и 7 будет уменьшаться до 0 или 5 центов, а на 3 и 4 или 8 и 9 повышаться до ближайшей суммы на 0 и 5.

Монеты не будут изыматься из оборота, их по-прежнему можно использовать при расчете.

Округление не будет распространятся на случаи безналичного расчета, при обмене валюты, переводах денег, взносе наличных на счет и т.д.

По данным ЦБ, с момента введения евро в 2015 году в Литве утеряны монеты достоинством в 1 и 2 цента на сумму более 2 млн. евро – ежегодно теряется 0,3 млн. евро.

Правило округления применяют семь стран: Финляндия, Нидерланды, Словакия, Италия, Ирландия, Бельгия и Эстония.

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