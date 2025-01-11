Опрос: 7 из 10 жителей Литвы согласны отказаться от 1 и 2-центовых монет

С мая конечная сумма счета будет округляться до ближайшей цифры на 5 или 0: сумма на 1 или 2, а также 6 и 7 будет уменьшаться до 0 или 5 центов, а на 3 и 4 или 8 и 9 повышаться до ближайшей суммы на 0 и 5.