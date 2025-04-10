2025.04.10 12:28

Опрос: 7 из 10 литовцев не готовы к чрезвычайным ситуациям

 
Elta
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Organizatorių nuotr.

Война в Украине продолжается уже третий год, а, по данным опроса общественного мнения, проведенного Baltijos tyrimai, каждый седьмой житель Литвы утверждает, что не готов к различным чрезвычайным ситуациям.

По данным опроса, 70 проц. жителей страны заявили, что не готовы к потенциальным угрозам. 21 проц. респондентов указали, что они готовы, а 9 проц. – не знают.

Группа литовцев, готовых к потенциальным угрозам, в основном состоит из жителей в возрасте 30-49 лет, людей с высокими доходами и жителей крупных городов. К Дню X также чаще готовы люди, занимающие руководящие должности или владеющие бизнесом.

Менее подготовленными чувствуют себя жители сельской местности, люди пенсионного возраста, домохозяйки, безработные и лица других национальностей.

Репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен в марте этого года компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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