Опрос: 7 из 10 литовцев не готовы к чрезвычайным ситуациям

По данным опроса, 70 проц. жителей страны заявили, что не готовы к потенциальным угрозам. 21 проц. респондентов указали, что они готовы, а 9 проц. – не знают.

Группа литовцев, готовых к потенциальным угрозам, в основном состоит из жителей в возрасте 30-49 лет, людей с высокими доходами и жителей крупных городов. К Дню X также чаще готовы люди, занимающие руководящие должности или владеющие бизнесом.

Менее подготовленными чувствуют себя жители сельской местности, люди пенсионного возраста, домохозяйки, безработные и лица других национальностей.

Репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен в марте этого года компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.