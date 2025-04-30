Опрос: 67% жителей Литвы одобряют запрет на использование телефонов в школах

По данным опроса, этот запрет поддерживают 69 проц. родителей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, и 77 проц. опрошенных, воспитывающих детей младшего школьного возраста.
Идею запрета телефонов в школах также чаще поддерживают люди старше 50 лет, жители сельской местности и небольших городов (76 проц. выступают за), а также жители пенсионного возраста.
Однако, лишь четверть (26 проц.) населения не поддерживает такой запрет. В основном с этим не согласны лица моложе 30 лет (53 проц.), жители крупных городов (34 проц.) и лица с ежемесячным семейным доходом более 2 тыс. евро (31 проц.), руководители (32 проц.). Отрицательно относятся к запрету также учащаяся молодежь (55 проц.) и представители других национальностей (57 проц.).
Репрезентативный опрос жителей Литвы проводился литовско-британской компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai с 5 по 19 апреля текущего года. В ходе исследования было опрошено 1015 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках выборки.