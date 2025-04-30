Опрос: 67% жителей Литвы одобряют запрет на использование телефонов в школах

По данным опроса, этот запрет поддерживают 69 проц. родителей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, и 77 проц. опрошенных, воспитывающих детей младшего школьного возраста.

Идею запрета телефонов в школах также чаще поддерживают люди старше 50 лет, жители сельской местности и небольших городов (76 проц. выступают за), а также жители пенсионного возраста.

Однако, лишь четверть (26 проц.) населения не поддерживает такой запрет. В основном с этим не согласны лица моложе 30 лет (53 проц.), жители крупных городов (34 проц.) и лица с ежемесячным семейным доходом более 2 тыс. евро (31 проц.), руководители (32 проц.). Отрицательно относятся к запрету также учащаяся молодежь (55 проц.) и представители других национальностей (57 проц.).