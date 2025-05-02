Опрос: 6 из 10 жителей Литвы одобряют сокращение учебного года

В поддержку укороченного учебного года в основном высказывалась молодежь в возрасте до 30 лет (72 проц.), респонденты с ежемесячным семейным доходом свыше 2 тыс. евро (69 проц.) Одобрение также выразили специалисты и госслужащие (68 проц.), обучающаяся молодежь (87 проц.), респонденты, воспитывающие детей до 18 лет (69 проц.). Наибольшее одобрение выразили респонденты, воспитывающие детей в возрасте 7–12 лет (76 проц.).

29 проц. опрошенных не одобряют сокращение учебного года, а каждый десятый респондент не имел мнения по этому вопросу или затруднился ответить.