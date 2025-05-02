Опрос: 6 из 10 жителей Литвы одобряют сокращение учебного года

В поддержку укороченного учебного года в основном высказывалась молодежь в возрасте до 30 лет (72 проц.), респонденты с ежемесячным семейным доходом свыше 2 тыс. евро (69 проц.) Одобрение также выразили специалисты и госслужащие (68 проц.), обучающаяся молодежь (87 проц.), респонденты, воспитывающие детей до 18 лет (69 проц.). Наибольшее одобрение выразили респонденты, воспитывающие детей в возрасте 7–12 лет (76 проц.).
29 проц. опрошенных не одобряют сокращение учебного года, а каждый десятый респондент не имел мнения по этому вопросу или затруднился ответить.
3 из 10 респондентов с высшим образованием не поддерживают предложение о сокращении учебного года. В рациональности такой идеи также сомневаются 34 проц. опрошенных с ежемесячным семейным доходом ниже 1,2 тыс. евро, безработные и домохозяйки (44 проц.), жители других национальностей (42 проц.).
В опросе приняли участие и 15–19-летние учащиеся по всей Литве. 9 из 10 опрошенных учащихся поддержали идею сокращения учебного года, а каждый десятый выступил против.
Следует отметить, что среди опрошенных юношей за укороченный учебный год высказался 91 проц. респондентов, а против – 6 проц. Между тем, среди опрошенных девушек за укороченный учебный год высказались 84 проц., а против – 16 проц. респондентов.