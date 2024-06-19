Опрос: 4 из 10 жителей считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию

По итогам опроса, опубликованного LRT, четверо из десяти жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию, между тем трое из десяти жителей с этим не согласны.

Почти трое из десяти респондентов не имели собственного мнения или затруднились ответить на этот вопрос.

Ратификацию Стамбульской конвенции чаще поддерживают молодые люди в возрасте 15-29 лет (за – 52 проц., против – 20 проц.) и люди в возрасте 30-49 лет (43 проц. считают необходимым, 34 проц. – не видят необходимости).