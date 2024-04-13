Определен победитель архитектурного конкурса на обновление библиотеки в Павильнисе

"Мы всегда уделяем внимание участию сообщества. Заботимся о том, чтобы услышать и понять то, что для них актуально и важно, потому что только так мы можем создать живое и полезное пространство. В случае с Павильнисом мы четко услышали необходимость иметь универсальный общинный дом, где бы чувствовали себя комфортно и родители с маленькими детьми, и подростки, и пожилые люди. При выборе победителя конкурса не менее важно было, чтобы новые общинные дома гармонично вписывались в уникальный зеленый ландшафт Павильниса", — говорит Л. Йоффе, руководитель Вильнюсской компании по развитию.