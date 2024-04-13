Определен победитель архитектурного конкурса на обновление библиотеки в Павильнисе

Будет также улучшена экология: проложены прогулочные дорожки, оборудованы зоны активного отдыха.
"Мы создаем новые пространства для встреч и совместного проведения свободного времени не только в центральных частях города, но и в более отдаленных жилых районах. У нас в столице появится еще одно уникальное место, которое станет центром притяжения вильнюсцев. Павильнис окружен природой, поэтому это будет отличный вариант для тех, кто хочет побыть на природе и одновременно провести время с пользой", — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Победителем архитектурного конкурса стало архитектурное бюро ЗАО Ambras, предложившее проект реконструкции, наиболее отвечающий потребностям общины и жителей Вильнюса. Реконструкцию планируют начать в 2026году. Планируется, что реализация проекта обойдется примерно в 4 млн евро. Его планируют завершить к концу 2027 года.
На месте старой библиотеки Павильниса будет построен современный и функциональный комплекс общинных домов. Победитель архитектурного конкурса предложил построить двухэтажный дом площадью 780 кв. м. На территории будут расположены несколько отдельных зданий.
Новый общинный дом Павильнис будет оборудован универсальным залом, вмещающим до 100 человек, учебным и репетиционным пространствами, уютной детской комнатой и читальным залом. В комплексе также предусмотрены помещения для пожилых людей и помещения для коммерческой деятельности.
По словам Лауры Йоффе, руководителя Вильнюсской компании по развитию, при оценке тендерных предложений особое внимание уделялось тому, насколько представленные идеи соответствуют потребностям местного сообщества.
"Мы всегда уделяем внимание участию сообщества. Заботимся о том, чтобы услышать и понять то, что для них актуально и важно, потому что только так мы можем создать живое и полезное пространство. В случае с Павильнисом мы четко услышали необходимость иметь универсальный общинный дом, где бы чувствовали себя комфортно и родители с маленькими детьми, и подростки, и пожилые люди. При выборе победителя конкурса не менее важно было, чтобы новые общинные дома гармонично вписывались в уникальный зеленый ландшафт Павильниса", — говорит Л. Йоффе, руководитель Вильнюсской компании по развитию.
Победители конкурса предложили уникальное решение фасадов и кровли – ажур из горизонтальных элементов обожженной глазурованной глины. Это придаст зданию легкость и современность, позволит ему влиться в окружающую среду, гармонично вписавшись в фон стволов деревьев. Войти в общинный дом можно будет не только с улицы, но и из внутренних дворов – отдельные здания будут соединены изящной стеклянной галереей.
Большое внимание уделяется активному отдыху на природе – для этого будет оборудовано общественное пространство. Планируется проложить прогулочные дорожки, создать зоны отдыха и игровые площадки под открытым небом. Планируется на территории построить амфитеатр, а также площадки для встреч, которые можно было бы использовать в качестве классных комнат на открытом воздухе.
Вильнюсская компания по развитию получила 14 предложений по архитектурным идеям реконструкции домов Павильниса. Обладатели первых трех мест поощряются денежными призами. Обладательница первого места, компания Ambras Architects biuras, получила 11 тыс евро, второе место заняла компания Panevėžio statybos trestas — 9 тыс евро, за предложение компании Architektūros Linijas, которая заняла третье месте – 6 тыс евро.