Опоздавшим с уплатой налога считают пеню: деньги не перевели 90 000 владельцев земли

"Как и ежегодно, большая часть владельцев земли своевременно заплатили налог – 78%, в прошлом году вовремя налог заплатили 70%", – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

684 000 человек своевременно заплатили 55 млн. евро. Еще 3,9 млн. евро должны заплатить 90 800 владельцев.

Тем, кто вовремя не заплатил налог (до 15 ноября), со следующего дня считают пеню в размере 0,03% от суммы в день.

Инспекция регулярно информирует жителей о неуплаченных налогах через портал Mano VMI, а тех, кто не пользуется интернетом – по обычной почте.

В редакцию Delfi обратился читатель Доминикас (настоящее имя редакции известно), который сообщил, что письмо с подсчитанным налогом его дочь получила после того как истек срок уплаты налога на землю. Девушка получила в наследство землю в Ширвинтском районе. Письмо она получила только в конце ноября, но ей удалось избежать пени, поскольку она сама неоднократно звонила и интересовалась, как заплатить налог.