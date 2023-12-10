Опоздавшим с уплатой налога считают пеню: деньги не перевели 90 000 владельцев земли

"Как и ежегодно, большая часть владельцев земли своевременно заплатили налог – 78%, в прошлом году вовремя налог заплатили 70%", – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
684 000 человек своевременно заплатили 55 млн. евро. Еще 3,9 млн. евро должны заплатить 90 800 владельцев.
Тем, кто вовремя не заплатил налог (до 15 ноября), со следующего дня считают пеню в размере 0,03% от суммы в день.
Инспекция регулярно информирует жителей о неуплаченных налогах через портал Mano VMI, а тех, кто не пользуется интернетом – по обычной почте.
В редакцию Delfi обратился читатель Доминикас (настоящее имя редакции известно), который сообщил, что письмо с подсчитанным налогом его дочь получила после того как истек срок уплаты налога на землю. Девушка получила в наследство землю в Ширвинтском районе. Письмо она получила только в конце ноября, но ей удалось избежать пени, поскольку она сама неоднократно звонила и интересовалась, как заплатить налог.
"В результате она заплатила его вовремя, но само отношение к налогоплательщикам неважное, мне лет 8 назад тоже прислали письмо с опозданием", – сказал Доминикас, заметив, что чаще всего с проблемами сталкиваются пожилые люди, которые не пользуются эл. почтой.
ГНИ отмечает, что всем жителям письма были высланы до 1 ноября. Большая часть налогоплательщиков получает эл. письма.
По данным ГНИ, важно предоставить инспекции верные данные адреса получателя письма, телефонный номер.
Эндрияйтис напомнил, что если человек вовремя не получил письмо, он всегда может позвонить в ГНИ. Чтобы заплатить налог, главное узнать сумму, код взноса (3001), этого достаточно для перевода денег по любому каналу.
Эндрияйтис сказал, что если человек или компания сталкивается с финансовыми проблемами, они могут обратиться в ГНИ и договориться о выплате налога по частям.