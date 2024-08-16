2024.08.16 09:49

Оползень на горе Гедиминаса планируют привести в порядок к концу августа

 
ru.DELFI.lt
Gedimino pilies bokštas
Gedimino pilies bokštas
ФОТО: A. Šileikio nuotr.

Национальный музей Литвы надеется к концу августа привести в порядок оползень, произошедший на южном склоне горы Гедиминаса в конце июля, сообщает портал madeinvilnius.

„В настоящее время весь оползший грунт уже убран, а в районе оползня проложены дренажные трубы. После заполнения образовавшихся поверхностных повреждений будет укреплен участок, который не пострадал от оползня“, - сообщил BNS на этой неделе представитель музея.

„Работы планируется завершить к концу месяца“, - говорится в ответе.

Небольшой оползень произошел после 24-часового очень сильного дождя, но это был поверхностный оползень, поэтому угрозы устойчивости горы не было.

По данным музея, состояние горы Гедиминаса на данный момент относительно стабильное, и датчики не фиксируют существенных сдвигов.

В этом году Национальный музей Литвы уже подписал предварительный договор с компанией Rekreacinė statyba на финальную реконструкцию юго-восточной части горы Гедиминаса.

Работы пройдут в течение трех лет, их стоимость около 13,4 млн. евро, музей ведет переговоры с министерствами относительно финансирования этого проекта.

Состояние горы вызывает обеспокоенность после крупных оползней, произошедших в феврале 2016 года. Тогда ее временно запретили посещать, объявили чрезвычайную ситуацию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии