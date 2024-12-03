2024.12.03 16:47

Оперный солист Владимир Прудников лишен прав на вождение

 
ru.DELFI.lt
Vladimiras Prudnikovas
Vladimiras Prudnikovas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Оперный солист, профессор, бывший министр культуры Литвы Владимир Прудников в сентябре этого года попался нетрезвым за рулем. Лауреат национальной премии культуры и искусства был лишен прав на вождение на год.

Прудникова полиция остановила 21 сентября 2024 г. Он управлял автомобилем Toyota Yaris. В организме солиста было 0,67 промилле, пишет портал alfa.lt.

Полиция назначила Прудникову штраф в размере 850 евро и лишение прав на 13 месяцев.

Прудников обжаловал это решение в Вильнюсском участковом суде. Он просил не лишать его прав.

Он уверял, что употреблял алкоголь накануне, а права ему нужны, чтобы преподавать, эти оправдания суд не разжалобили. Срок лишения сократили на 1 месяц. 12 месяцев Прудников не сможет управлять автомобилем.

Недавно Прудников отметил свой 75-ый день рождения.

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