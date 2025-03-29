Операция в Пабраде продолжается: точное местонахождение транспортного средства пока не установлено

По словам А. Буйкуса, из-за грязи, смешанной с водой, до сих пор не удалось точно установить местонахождение затонувшей бронемашины.
„Несмотря на все наши усилия, ситуация остается сложной. Вода и грязь с примесями мешают определить местоположение транспортного средства с помощью водолазов, гидролокаторов или эхолотов. Мы не можем завершить операцию, пока не получим точные координаты,“ — сообщил он журналистам в субботу.
Очистка ила идет медленно, однако подполковник Буйкус надеется, что уже в ближайшее время водолазы смогут погрузиться в воду.
„Сейчас продолжается удаление ила, и есть вероятность, что вскоре водолазы смогут спуститься, чтобы определить местонахождение бронетехники или обнаружить тела солдат, если они выпали,“ — пояснил он.
Если в субботу обнаружить бронетранспортер не удастся, работы продолжатся в воскресенье с рассвета.
„Если мы не сможем установить точное местоположение техники сегодня, работы по очистке ила продолжатся, а водолазы вновь приступят к погружению завтра утром,“ — добавил Буйкус.