Операция в Пабраде продолжается: точное местонахождение транспортного средства пока не установлено

По словам А. Буйкуса, из-за грязи, смешанной с водой, до сих пор не удалось точно установить местонахождение затонувшей бронемашины.

„Несмотря на все наши усилия, ситуация остается сложной. Вода и грязь с примесями мешают определить местоположение транспортного средства с помощью водолазов, гидролокаторов или эхолотов. Мы не можем завершить операцию, пока не получим точные координаты,“ — сообщил он журналистам в субботу.

Очистка ила идет медленно, однако подполковник Буйкус надеется, что уже в ближайшее время водолазы смогут погрузиться в воду.