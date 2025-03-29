2025.03.29 19:37

Операция в Пабраде продолжается: точное местонахождение транспортного средства пока не установлено

 
Каролина Конопацкене
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt

Поисково-спасательная операция на полигоне Пабраде по-прежнему остается сложной. Подполковник Аушрюс Буйкус, возглавляющий операцию, заявил, что с учетом текущих обстоятельств работы могут продлиться как минимум еще один день.

По словам А. Буйкуса, из-за грязи, смешанной с водой, до сих пор не удалось точно установить местонахождение затонувшей бронемашины.

„Несмотря на все наши усилия, ситуация остается сложной. Вода и грязь с примесями мешают определить местоположение транспортного средства с помощью водолазов, гидролокаторов или эхолотов. Мы не можем завершить операцию, пока не получим точные координаты,“ — сообщил он журналистам в субботу.

Очистка ила идет медленно, однако подполковник Буйкус надеется, что уже в ближайшее время водолазы смогут погрузиться в воду.

„Сейчас продолжается удаление ила, и есть вероятность, что вскоре водолазы смогут спуститься, чтобы определить местонахождение бронетехники или обнаружить тела солдат, если они выпали,“ — пояснил он.

Если в субботу обнаружить бронетранспортер не удастся, работы продолжатся в воскресенье с рассвета.

„Если мы не сможем установить точное местоположение техники сегодня, работы по очистке ила продолжатся, а водолазы вновь приступят к погружению завтра утром,“ — добавил Буйкус.

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