Open House Vilnius предупреждает: у самых популярных объектов стоят большие очереди

10–11 мая в столице проходит 11-й архитектурный фестиваль Open House Vilnius. Горожане и гости столицы могут бесплатно посетить необычные здания, в которые просто так не попадешь. В этом году можно посетить больше 50 объектов. Мероприятие пользуется большой популярностью, поэтому организаторы информируют, что около некоторых объектов стоят очереди. Иногда желающим попасть в здание приходится стоять в очереди больше часа, пишет портал madeinvilnius.lt.