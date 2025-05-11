2025.05.11 07:02

Open House Vilnius предупреждает: у самых популярных объектов стоят большие очереди

 
ru.DELFI.lt
Open House Vilnius
Open House Vilnius
ФОТО: madeinvilnius.lt

10–11 мая в столице проходит 11-й архитектурный фестиваль Open House Vilnius. Горожане и гости столицы могут бесплатно посетить необычные здания, в которые просто так не попадешь. В этом году можно посетить больше 50 объектов. Мероприятие пользуется большой популярностью, поэтому организаторы информируют, что около некоторых объектов стоят очереди. Иногда желающим попасть в здание приходится стоять в очереди больше часа, пишет портал madeinvilnius.lt.

Наибольшей популярностью пользуются следующие объекты: Центробанк Литвы, Литовская теплофикационная электростанция Nr. 2, Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса, дом Игнатия Парчевского, президентский дворец, студенческий городок Литовской академии музыки и театра, Институт литовской мифологии и литературы (дворец Вилейшисов), здание правительства, D9 – Artsy Office, Kilo Health (ранее пивоварня им. В.Шопена), „Купеческий клуб“ – бизнес-центр, офис Demus Asset Management (бизнес-центр Artery), Вильнюсский железнодорожный вокзал и ремонтное депо, университет управления и экономики ISM (ранее Вильнюсский центральный почтамт), историческая квартира на ул. З.Серакауско, „Дом радио“, административное здание Литовского союза кооперативов.

Организаторы призывают посетителей иметь в виду, что возможны очереди и планировать свой маршрут заранее. Также рекомендуют посещать менее загруженные объекты или приходить на экскурсии как можно раньше, в первой половине дня.

„Мы рады тому, что горожане и гости столицы проявляют такой интерес. Это показывает, что общество интересуется историей города и архитектурой“, – отмечает команда Open House Vilnius.

Список и время посещения объектов можно найти на официальной странице Open House Vilnius.

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