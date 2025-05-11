Open House Vilnius предупреждает: у самых популярных объектов стоят большие очереди

Наибольшей популярностью пользуются следующие объекты: Центробанк Литвы, Литовская теплофикационная электростанция Nr. 2, Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса, дом Игнатия Парчевского, президентский дворец, студенческий городок Литовской академии музыки и театра, Институт литовской мифологии и литературы (дворец Вилейшисов), здание правительства, D9 – Artsy Office, Kilo Health (ранее пивоварня им. В.Шопена), „Купеческий клуб“ – бизнес-центр, офис Demus Asset Management (бизнес-центр Artery), Вильнюсский железнодорожный вокзал и ремонтное депо, университет управления и экономики ISM (ранее Вильнюсский центральный почтамт), историческая квартира на ул. З.Серакауско, „Дом радио“, административное здание Литовского союза кооперативов.
Организаторы призывают посетителей иметь в виду, что возможны очереди и планировать свой маршрут заранее. Также рекомендуют посещать менее загруженные объекты или приходить на экскурсии как можно раньше, в первой половине дня.
„Мы рады тому, что горожане и гости столицы проявляют такой интерес. Это показывает, что общество интересуется историей города и архитектурой“, – отмечает команда Open House Vilnius.
Список и время посещения объектов можно найти на официальной странице Open House Vilnius.