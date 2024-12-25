Open House Vilnius представляет атлас столичной архитектуры

Выходные бесплатного знакомства с архитектурой Open House Vilnius ежегодно предлагают жителей города и гостей столицы открыть для себя интересные здания Вильнюса. Это уникальная возможность открыть для себя самые интересные объекты архитектуры, познакомиться с их историей, месте в развитии города.

Программу фестиваля ежегодно разрабатывают кураторы-профессионалы, они представляют важные для города в культурном, архитектурном и историческом плане здания.