Open House Vilnius представляет атлас столичной архитектуры

Выходные бесплатного знакомства с архитектурой Open House Vilnius ежегодно предлагают жителей города и гостей столицы открыть для себя интересные здания Вильнюса. Это уникальная возможность открыть для себя самые интересные объекты архитектуры, познакомиться с их историей, месте в развитии города.
Программу фестиваля ежегодно разрабатывают кураторы-профессионалы, они представляют важные для города в культурном, архитектурном и историческом плане здания.
В 2025 году Open House Vilnius представляет атлас – уникальную доступную для всех коллекцию. На сайте фестиваля openhousevilnius.lt уже сейчас можно ознакомиться с интерактивной картой на литовском и английском языках, на ней 145 зданий, с авторами, историей и интерьерами. Объекты иллюстрированы фотографиями профессиональных фотографов.
Open House Vilnius надеется, что новый атлас поможет еще шире осуществить миссию фестиваля – у каждого появится возможность интересоваться зданиями и понять их важность для города.
Атлас будет регулярно обновляться – ежегодно в нем будут появляться новые объекты.