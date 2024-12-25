2024.12.25 07:10

Open House Vilnius представляет атлас столичной архитектуры

 
ru.DELFI.lt
„Open House Vilnius" (Tomo Laurinavičiaus nuotr.)
„Open House Vilnius" (Tomo Laurinavičiaus nuotr.)
ФОТО: TOMAS LAURINAVICIUS

В столице с 2015 года Фонд архитектуры организует Open House Vilnius. По случаю 10-летнего юбилея представляют атлас архитектуры – карту столицы с указанием 145 объектов, которые были представлены в рамках проекта, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выходные бесплатного знакомства с архитектурой Open House Vilnius ежегодно предлагают жителей города и гостей столицы открыть для себя интересные здания Вильнюса. Это уникальная возможность открыть для себя самые интересные объекты архитектуры, познакомиться с их историей, месте в развитии города.

Программу фестиваля ежегодно разрабатывают кураторы-профессионалы, они представляют важные для города в культурном, архитектурном и историческом плане здания.

В 2025 году Open House Vilnius представляет атлас – уникальную доступную для всех коллекцию. На сайте фестиваля openhousevilnius.lt уже сейчас можно ознакомиться с интерактивной картой на литовском и английском языках, на ней 145 зданий, с авторами, историей и интерьерами. Объекты иллюстрированы фотографиями профессиональных фотографов.

Open House Vilnius надеется, что новый атлас поможет еще шире осуществить миссию фестиваля – у каждого появится возможность интересоваться зданиями и понять их важность для города.

Атлас будет регулярно обновляться – ежегодно в нем будут появляться новые объекты.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии