Опасная инфекция снова дала знать о себе в Литве

В Литве за последние годы больше всего случаев кори было зафиксировано в 2019 г. - 834. В 2020 году было два случая заболевания этой болезнью, а в 2021 и 2022 г. не было зафиксировано ни одного случая.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в январе-сентябре 2023 г. был зарегистрирован 1331 случай кори в 19-ти стран ЕС/ Европейской экономической зоны. Во время пандемии снизились масштабы вакцинации не только в Литве, но и в других странах ЕС, поэтому болезнь стала распространятся среди непривитых детей и взрослых.

Специалисты НЦОЗ отмечают, что для того, чтобы обуздать распространение этого заболевания, должны быть привиты 95% жителей.