Опасающиеся войны литовцы и поляки покупают жилье в Испании, некоторые приобретают сразу по две квартиры

Жители стран, находящихся рядом с Украиной, болезненно отреагировали на войну не только психологически, но и практически – они стали покупать недвижимость в других странах. Это подтвердили эксперты, работающие на рынке недвижимости в Литве, Испании и Польше.
На этот раз портал Delfi интересовался, сколько литовцы готовы заплатить за жилье в Испании, какое жилье пользуется популярностью и в каких городах чаще поселяются литовцы.
Жилье в Испании – ради качества жизни
Жительница Вильнюса Кристина рассказала Delfi, что ее семья влюблена в Испанию. Раньше они ездили в Испанию на зиму, а вот два года назад решили переехать туда насовсем.
По ее словам, больше всего на это подействовала геополитическая ситуация. После начала войны в Украине семья решила, что в Литве опасно, поэтому стала искать жилье в другой стране.
Были и другие причины, по которым семья Кристины переехала в Испанию.
"Мы зимовали в Испании, когда почувствовали, что там иное качество жизни, там можно расслабиться. Мы с мужем работаем удаленно, поэтому переезд не лишил нас работы", – сказала собеседница.
Она прибавила, что в Аликанте семья купила жилье за чуть более чем 100 000 евро.
В Испанию – из-за напряженной ситуации в Литве
Брокер IS Real Estate Соната Норкене подтвердила, что в последнее время литовцы активно интересуются жильем в Испании.
По ее словам, около 30% приезжающих в Испанию литовцев покупают там жилье, а остальные приезжают осмотреться.
"Очень многие приезжающие хотят осмотреть жилье, которое могли бы купить, если ситуация в Литве изменится", – сказала Норкене.
Она отметила, что особый интерес к жилью в Испании у литовцев появился после начала войны в Украине – большинство литовцев, ищущих жилье в Испании, говорит, что ситуация в Литве напряженная и неясная.
По словам Норкене, есть и такие жители Литвы, которые покупают жилье в Испании в качестве инвестиции.
Собеседница заметила, что чаще всего покупатели приезжают из Вильнюса, некоторые даже продают жилье в Вильнюсе и покупают в Испании.
"Всего 5% клиентов нашего агентства покупают жилье в Испании для жизни. Большая часть планирует сдавать его в аренду, и использовать его для отдыха семьи во время отпуска пару раз в год", – сказала собеседница.
Она прибавила, что литовцы в Испании часто выбирают такой вариант - летом сдают жилье в аренду, а зимой живут в нем сами.
Норкене рассказала, какое жилье покупают литовцы в Испании.
По ее словам, чаще всего это жилье с двумя спальнями за 100 000-150 000 евро. За ту же цену они покупают жилье в пригородах, например, с двориком, бассейном, террасой.
Норкене заметила, что те литовцы, которые планируют потратить 200 000-250 000 евро, выбирают не квартиры, а дома.
Недвижимость в Испании покупают и поляки
Похоже, что жильем в Испании интересуются не только литовцы, но и поляки. По данным журналистки испанского портала El Confidencial Моники Редондо, жители Польши активно интересуются недвижимостью в Испании по причине войны в Украине.
По словам журналистки, чаще всего поляки выбирают юг Испании - Марбелью и Коста-дель-Соль. Одни выбирают квартиры площадью до 100 кв. м, а другие - дома по 2 млн. евро. Цены на жилье в Испании зависят от города.
"Чаще всего граждане Польши в Марбелье ищут уже готовое жилье, в которое можно сразу переехать, особенно, если в нем недавно был сделан ремонт, цена около 700 000 000 евро", – пишет журналистка El Confidencial.
Она прибавила, что в Коста-дель-Соль поляки покупают жилье за 400 000-500 000 евро. Редондо пишет, что поляки предпочитают простое в уходе жилье, например, просторные квартиры и даже виллы недалеко от берега моря.
Поляки покупают в Испании по несколько объектов - один для жизни, другие для аренды. По словам журналистки, такие инвестиции объясняются неизвестностью и нежеланием инвестировать в жилье в Польше из-за войны в Украине.
Число сделок растет
Испанский брокер Альфредо Изкуэрдо сказал, что в этом году число покупающих в Испании жилье поляков выросло в три раза.
"Они спрашивают, могу ли я найти им в Испании жилье за 150 000 евро. С таким бюджетом непросто, но возможно", – заметил брокер. Он прибавил, что бюджет поляков очень разный.
По словам Изкуэрдо, одни ищут дом за несколько миллионов, другие новое жилье за 300 000-400 000 евро, а третьи просят вариант до 200 000 евро. Брокер представил статистику: в прошлом году поляки в Испании купили больше 3000 объектов недвижимости.
Согласно подсчетам, в этом году в Испанию переехало на 15% больше поляков, чем в прошлом.