Оман разочарован скандалом с Contribee, однако Blue/Yellow пока не планирует покинуть платформу

„Ситуация очень разочаровала, очень разозлила и продолжает злить“, – заявил Оман в эфире радиостанции LRT.
В понедельник блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что один из акционеров и тогдашний директор Contribee Гедиминас Раткявичюс перевел со счета Blue/Yellow на платформе Contribee 130 000 евро на свой счет в личных целях. На данный момент средства возвращены Blue/Yellow, сообщает портал lrt.lt.
По словам Омана, несмотря на разочарование из-за сложившейся ситуации, Blue/Yellow пока не уйдет с платформы Contribee.
„Ущерб большой нанесен, как и доверию в целом ко всем благотворительным организациям. Мы пока остаемся там (на Contribee), это долгая история и чрезвычайно сложное дело“, – сказал Оман.
Между тем, пресс-представитель Blue/Yellow Каролис Жукаускас в понедельник заявил lrt.lt, что организация в настоящее время следит за расследованием, проводимым прокуратурой, и от него будет зависеть, покинет ли Blue/Yellow канал Contribee.
На фоне проводимого прокуратурой расследования, связанного с краудфандинговой платформой Contribee, во вторник генеральный прокурор Нида Грунскене также заявила журналистам в Сейме, что никаких обвинений пока никому не предъявлено.
В понедельник блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что бывший директор компании Гедиминас Раткявичюс присвоил со счета неправительственной организации Blue/Yellow, использующей данную платформу, более 130 000 евро.
Как указала сама организация, отсутствие определенной суммы на счету было замечено еще в начале года, однако после обращения в Contribee средства были возвращены, поэтому никаких потерь организация не понесла.
Как сообщил новостной портал Delfi, директор компании Адриюс Якучёнис направил пользователям платформы письмо, в котором сообщил об обстоятельствах увольнения бывшего руководителя Гедиминаса Раткявичюса. Утверждалось, что один из акционеров Contribee был освобожден от своих обязанностей, поскольку заключил с компанией кредитное соглашение.
Сам же Раткявичюс о планах продать акции платформы Contribee сообщил во вторник, заодно взяв на себя полную ответственность за ситуацию в компании. Разрешение на продажу акций Раткявичюс намерен попросить на всеобщем собрании акционеров Contribee 21 августа.