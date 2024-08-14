Оман разочарован скандалом с Contribee, однако Blue/Yellow пока не планирует покинуть платформу

„Ущерб большой нанесен, как и доверию в целом ко всем благотворительным организациям. Мы пока остаемся там (на Contribee), это долгая история и чрезвычайно сложное дело“, – сказал Оман.

По словам Омана, несмотря на разочарование из-за сложившейся ситуации, Blue/Yellow пока не уйдет с платформы Contribee.

В понедельник блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что один из акционеров и тогдашний директор Contribee Гедиминас Раткявичюс перевел со счета Blue/Yellow на платформе Contribee 130 000 евро на свой счет в личных целях. На данный момент средства возвращены Blue/Yellow, сообщает портал lrt.lt.

„Ситуация очень разочаровала, очень разозлила и продолжает злить“, – заявил Оман в эфире радиостанции LRT.

Между тем, пресс-представитель Blue/Yellow Каролис Жукаускас в понедельник заявил lrt.lt, что организация в настоящее время следит за расследованием, проводимым прокуратурой, и от него будет зависеть, покинет ли Blue/Yellow канал Contribee.

На фоне проводимого прокуратурой расследования, связанного с краудфандинговой платформой Contribee, во вторник генеральный прокурор Нида Грунскене также заявила журналистам в Сейме, что никаких обвинений пока никому не предъявлено.

В понедельник блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что бывший директор компании Гедиминас Раткявичюс присвоил со счета неправительственной организации Blue/Yellow, использующей данную платформу, более 130 000 евро.