Октябрь застал общественный транспорт врасплох: по ночам обледенение троллейбусных сетей

ЗАО „Общественный транспорт Вильнюса“ признает, что такая ситуация действительно произошла на прошлой неделе. Как отмечают представители компании, обледенение контактной сети происходит не всегда только при минусовой температуре наружного воздуха. На это могут повлиять и другие аспекты.

„Чтобы контактная сеть обледенела, не обязательно должна быть минусовую температуру. Обледенение может произойти даже при относительно высокой влажности и низкой, но даже не минусовой температуре воздуха. Это произошло и на прошлой неделе. Мы определили основные места в городе Вильнюсе с наибольшим риском обледенения. Чтобы его снизить, в холодное время года по этим улицам в ночное время проезжает специальное транспортное средство, а провода контактной сети смачиваются специальной незамерзающей жидкостью“, — говорит Гинтаре Жалите-Штарене, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга ЗАО „Vilniaus viešasis transportas“.