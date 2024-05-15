Окончательный вердикт: гражданин России будет выслан из Литвы

Истец просил отложить высылку на том основании, что его мать - гражданка Литвы, которая в силу состояния здоровья нуждается в постоянном уходе. Водо живет с матерью, у них нет других близких, мать полностью зависит от сына.

7 февраля Региональный административный суд принял жалобу Водо, но не согласился приостановить его высылку. Этот суд указал, что если высылку не приостановить, то не будет нанесен никакой невосполнимый ущерб. По данным суда, аргументы Водо о возможном ущербе носят декларативный абстрактный характер, в их основе лежат гипотетические рассуждения, субъективная оценка, нет никаких объективных доказательств.