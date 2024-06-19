Окончательное решение суда: Борисов представляет угрозу безопасности Литвы

В среду упомянутый суд оставил в силе решение Регионального административного суда, вынесенное в марте.
„Апелляционную жалобу заявителя отклонить. Решение Регионального административного суда Вильнюсской палаты от 26 марта 2024 г. оставить в силе без изменений. Решение обжалованию не подлежит“, – сообщили в суде.
Выданный Борисову постоянный вид на жительство в Литве был аннулирован, кроме того, Борисову на пять лет запрещен въезд в Литву.
Данное решение Департамента миграции Борисов обжаловал в суде, однако 26 марта его апелляционная жалоба была отклонена как необоснованная. Такое решение коллегия Регионального административного суда приняла после проведенной оценки угроз, которые Борисов представляет для безопасности Литовского государства.
Борисов известен в прошлом по процессу импичмента отстраненного президента Паксаса.
Во время президентских выборов 2002 г. предприятие по ремонту вертолетов Aviabaltica, которым руководил Борисов, выделило на предвыборную кампанию Паксаса 1,2 млн литов, а избранный президентом Паксас позднее в благодарность предоставил литовское гражданство своему самому щедрому спонсору.
Департамент миграции пытается депортировать Борисова с 2004 г. – на основании материалов, собранных ДГБ. В них говорится, что бизнесмен стремился дестабилизировать политическую ситуацию в Литве.
По словам адвоката, гражданин России Борисов периодически проживает в Литве с 1962 г.
Борисов родился в 1956 г.