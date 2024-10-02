Около йонишкской больницы – неожиданная находка: ищут владельца

Около главного входа в больницу был найден конверт с 50 евро. Больница сообщает, что ищет человека, который их потерял.
В комментариях на фейсбуке одни пользователи пишут, что так хотят очернить йонишкских врачей, а другие шутят – кто-то нес взятку, а врач не взял, вот человек от страха и потерял конверт.
Был и ироничный комментарий: „Видимо, врачу показалось мало, вот и оставил у входа“.
Delfi напоминает, что примерно год назад глава Йонишкской больницы Мартинас Гедминас поделила на фейсбуке видео, на котором рассказал о пациенте, пытавшемся дать ему взятку. Врач не жалел резких выражений о коррупции в больницах и подчеркнул, что взятки берут только мерзавцы.
На видео он сказал, что очень резко отреагировал на попытку дать взятку, поэтому в видео извинился перед близкими за свою грубость
Он подчеркнул, что взятки у него не сочетаются с работой врача: „Если нужны какие-то декларации или дискуссии, то они должны начаться с такого заявления: если ты требуешь денег за то, что ты и без того должен сделать, ты ведешь себя, как подлец, это идет вразрез с работой врача. А если ты берешь деньги в качестве благодарности, ведешь себя, как дурак, ведь непропорционально рискуешь своей репутацией и лицензией“.