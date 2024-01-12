Около Вильнюсской телебашни и у здания парламента зажжены памятные костры

13 января в Литве - День защитников свободы, в этот день вспоминают память погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе во время советской агрессии.

В тот день советская армия пыталась силой свергнуть законную власть в Литве. Напомним, что Литва объявила о независимости 11 марта 1990 года.

В ночь на 13 января 1991 года около телебашни и здания Литовского радио и телевидения погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гярбутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас-Пятрас Каволюкас, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Алвидас Матулка, Аполинарас-Юозас Повилайтис, Игнас Шимулёнис, Витаутас Вайткус, позже от полученных ранений скончался Витаутас Концявичюс. Пострадали больше 1000 безоружных людей.