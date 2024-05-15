Около усадьбы Борисова оживление: съехались полицейские и инспекторы

Однако сотрудников полиции и инспекторов не впустили в здание, через которое, вероятно, можно попасть в подземную постройку.

Глава Государственной строительной инспекции Альбертас Станисловайтис сказал, что 15 мая владельцы участка получат указание откопать подземную постройку, чтобы в нее могли попасть инспекторы. Выполнить это требования владельцы участка должны до 6 июня.

По словам Станисловайтиса, была обнаружена вентиляция этой постройки. Они доказывают наличие постройки.