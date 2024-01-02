Около трех магазинов Lidl в Вильнюсе жителям будут выдавать оранжевые пакеты для пищевых отходов

Чтобы все вильнюсцы получили необходимые средства, центр старается раздавать их в удобных местах по всему городу.
По словам представителя Lidl Lietuva Антанаса Бубнялиса, оранжевые пакеты и емкости можно будет взять в трех магазинах их сети.
"Эти средства будут раздавать в магазинах Lidl на ул. Расу, 9A, ул. Калварию, 180 и ул. Вирбелишкю, 2. Поэтому живущие неподалеку жители смогут получить пакеты и емкости рядом с домом", – сказал Бубнялис.
По его словам, одноразовые пакеты и емкости будут раздавать в определенные часы и дни. Повторная акция будет проведена в марте.
График:
4 января с 16 до 19 ч. – ул. Расу, 9A
8 января с 10 до 13 ч. – ул. Калварию, 180
8 января с 16 до 19 ч. – ул. Калварию, 180
25 января с 10 до 13 ч. – ул. Вирбелишкю, 2
25 января с 16 до 19 ч. – ул. Вирбелишкю, 2
30 января с 16 до 19 ч. – ул. Вирбелишкю, 2