Около трех магазинов Lidl в Вильнюсе жителям будут выдавать оранжевые пакеты для пищевых отходов

 
ru.DELFI.lt
LIDL Lietuva
LIDL Lietuva
ФОТО: Organizacijos nuotr.
С 1 января 2024 года в Вильнюсе действует новый порядок сортировки отходов – вильнюсцы должны собирать пищевые отходы в специальные оранжевые пакеты и бросать их в общие контейнеры. Всем жителям столицы Центр утилизации отходов Вильнюсского округа бесплатно раздает оранжевые пакеты и многоразовые емкости. Сейчас их можно будет получить и около трех магазинов Lidl в столицы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Чтобы все вильнюсцы получили необходимые средства, центр старается раздавать их в удобных местах по всему городу.

По словам представителя Lidl Lietuva Антанаса Бубнялиса, оранжевые пакеты и емкости можно будет взять в трех магазинах их сети.

"Эти средства будут раздавать в магазинах Lidl на ул. Расу, 9A, ул. Калварию, 180 и ул. Вирбелишкю, 2. Поэтому живущие неподалеку жители смогут получить пакеты и емкости рядом с домом", – сказал Бубнялис.

По его словам, одноразовые пакеты и емкости будут раздавать в определенные часы и дни. Повторная акция будет проведена в марте.

График:

4 января с 16 до 19 ч. – ул. Расу, 9A
8 января с 10 до 13 ч. – ул. Калварию, 180
8 января с 16 до 19 ч. – ул. Калварию, 180
25 января с 10 до 13 ч. – ул. Вирбелишкю, 2
25 января с 16 до 19 ч. – ул. Вирбелишкю, 2
30 января с 16 до 19 ч. – ул. Вирбелишкю, 2

Vilniečiams pradedami dalinti maisto atliekoms rūšiuoti skirti maišeliai ir talpos
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии