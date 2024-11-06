Около торгового центра Ikea собрались пожарные-спасатели, эвакуированы люди

Представитель департамента Эдита Зданявичене информировала, что проходят плановые учения.

„Имитируют пожар, эвакуируют персонал и покупателей торгового центра, – сказала она. – В учениях участвуют 5 автоцистерн и автолестниц, учрежден штаб, отвечающий за ликвидацию пожара“.

Напомним, что в мае этого года в магазине Ikea произошел пожар, после которого магазин закрыли на сутки.

Тогда премьер Польши Дональд Туск заявил, что этот пожар, как и пожар на заводе по производству красок во Вроцлаве могли организовать российские спецслужбы.

Он информировал, что в Польше были задержаны 9 подозреваемых, которых подозревают в саботаже по заказу России.