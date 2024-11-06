2024.11.06 12:32

Около торгового центра Ikea собрались пожарные-спасатели, эвакуированы люди

 
проходят учения
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

В среду в Вильнюсе, около магазина Ikea можно было увидеть множество машин пожарных-спасателей - и автоцистерн и штабных автомобилей. Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает о плановых учениях.

Представитель департамента Эдита Зданявичене информировала, что проходят плановые учения.

„Имитируют пожар, эвакуируют персонал и покупателей торгового центра, – сказала она. – В учениях участвуют 5 автоцистерн и автолестниц, учрежден штаб, отвечающий за ликвидацию пожара“.

Напомним, что в мае этого года в магазине Ikea произошел пожар, после которого магазин закрыли на сутки.

Тогда премьер Польши Дональд Туск заявил, что этот пожар, как и пожар на заводе по производству красок во Вроцлаве могли организовать российские спецслужбы.

Он информировал, что в Польше были задержаны 9 подозреваемых, которых подозревают в саботаже по заказу России.

Магазин в Вильнюсе был подожжен и в апреле 2019 года. Тогда виновником был гражданин России Роман Кругин, которого должны были депортировать из Литвы. Кругин совершил выпад и в магазине Iki, ранив ножом и мечом 4 человек, а также попытался устроить пожар. Мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы.

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