2024.04.25 06:38

Около Litexpo можно будет посетить багажный рынок

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Valdas Kopūstas

28 апреля на стоянке около выставочного центра Litexpo состоится "Багажный день" – это блошиный рынок, на котором торгуют из багажников автомобилей.

По словам организаторов, эта инициатива поможет жителям избавиться от ненужных вещей, а любители винтажных вещей смогут найти то, что им нужно. Глава компании Festivus Живиле Курените сказала, что основная цель "Багажного дня" - уменьшить потребление и вдохновить жителей на устойчивое обращение с вещами.

"Зачем накапливать, хранить в шкафах, выбрасывать ненужные, но хорошие вещи, если можно дать им вторую жизнь?", – сказала Курените.

В мероприятии примут участие владельцы 180 автомобилей. Их владельцы будут продавать бытовую технику, товары домашнего обихода, книги, одежду, украшения и даже телефоны.

На рынок стоит приехать и коллекционерам, которые скупают старые пластинки, кассеты, коллекционные значки, монеты и др.

Родители детей могут найти здесь детские игрушки, коляски, автокресла.

"Багажный день" пройдет 28 апреля с 10 до 16 ч. около LITEXPO.

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