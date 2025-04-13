Около Кафедрального собора в Вильнюсе многолюдно: празднуют Вербное воскресенье

В Новом Завете описывается, что находившийся на Елеонской горе Иисус послал двух учеников привести молодого осла в деревню. Ученики привели ослика накрыли его своими плащами и посадили на него Иисуса. Люди приветствовали Иисуса, направлявшегося в Иерусалим, как посланного Богом Мессию, и устилали дорогу перед его ослом одеждой и ветвями деревьев.
В Литве существует традиция плетения красочных верб из сухих цветов, которые часто продают на городских ярмарках весной. Однако традиционный „букет“ - это веточки вербы (разновидность ивы) и можжевельника.