Около Кафедрального собора в Вильнюсе многолюдно: празднуют Вербное воскресенье

До Пасхи осталась неделя. В воскресенье за неделю до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. Жители Литвы в этот день заполонили костелы. С раннего утра около Кафедрального собора в столице и в самом храме было очень многолюдно, люди покупали вербы и шли на службу в храм, где вербы освещали.