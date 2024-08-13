2024.08.13 15:32

Около бастиона в столице состоятся три киносеанса

 
ru.DELFI.lt
Pastatai Subačiaus gatvėje
Pastatai Subačiaus gatvėje
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Фестиваль „Весна кино“ вместе с Telia Play 13 августа предлагают сеансы „Лета кино“ у подножия горы бастиона в столице.

В этом году такие сеансы уже проводили около телебашни в Каролинишкес и на Жирмунайском пляже. В старом городе состоится ряд сеансов. „От фильма Марии Кавтарадзе „Ты мне ничего не напоминаешь“ до фильма Титаса Лауцюса „Парад“ – для нс важно, чтобы фильмы, получившие награду „Серебряный журавль“, увидели все желающие.

Программа (13 августа)

17:30 – зрители занимают удобные места.

18:00 – „Ты мне ничего не напоминаешь“ (Мария Кавтарадзе | Литва | 108 минут| N-16 | на литовском языке с английскими титрами).

20:00 – беседа с режиссером Марией Кавтарадзе

20:30 – „Лимузин“ (режиссер Сауле Блювайте | Литва | 15 минут | на литовском языке с английскими титрами).

21:15 – „Парад“ (режиссер Титас Лауцюс | Литва | 93 минуты | на литовском языке с английскими титрами).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии