2025.02.13 11:01

Около 200 000 жителей Литвы смогут вернуться к общественному поставщику электроэнергии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ignitis
Ignitis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что к январю 2030 года всем уязвимым потребителям, потребляющим до 1000 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год, будет предложено разрешить вернуться к общественному электроснабжению.

„Мы оставляем потребителям возможность остаться в общественном электроснабжении, как это предусмотрено в программе правительства“, - в четверг журналистам сказал министр.

Согласно предлагаемому порядку, ценообразование общественного поставщика Ignitis может быть применено к уязвимым, социально поддерживаемым малоимущим гражданам, и лицам с ограниченными возможностями, а мелкими потребителями, которые также смогут вернуться к общественному поставщику, будут жители, потребляющие в среднем 83 кВтч электроэнергии в месяц.

В настоящее время число социально поддерживаемых пользователей составляет около 165 тыс. человек, а вместе с социально поддерживаемыми жителями с ограниченными возможностями – не превысит 200 тыс. человек.

Министерство энергетики, которое готовит соответствующие поправки в Закон об электроэнергии, намерено внести их в Сейм весной.

Согласно действующему порядку, потребители на третьем этапе либерализации рынка электроэнергии должны выбрать независимого поставщика электроэнергии до 31 декабря.

Количество потребителей общественного электроснабжения достигает 462 тыс. клиентов, из них около 80 проц. потребляют менее 1 тыс. кВтч электроэнергии в год.

Чуть более 1 млн 245 тыс. потребителей выбрали независимого поставщика электроэнергии.

Правительственная программа предусматривает возможность возвращения к общественному электроснабжению малых и уязвимых потребителей на третьем этапе либерализации, а это в настоящее время около 400 тыс. потребителей.

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