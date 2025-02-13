Около 200 000 жителей Литвы смогут вернуться к общественному поставщику электроэнергии

„Мы оставляем потребителям возможность остаться в общественном электроснабжении, как это предусмотрено в программе правительства“, - в четверг журналистам сказал министр.

Согласно предлагаемому порядку, ценообразование общественного поставщика Ignitis может быть применено к уязвимым, социально поддерживаемым малоимущим гражданам, и лицам с ограниченными возможностями, а мелкими потребителями, которые также смогут вернуться к общественному поставщику, будут жители, потребляющие в среднем 83 кВтч электроэнергии в месяц.