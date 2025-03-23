Оккупация образования: история одной украинской школы в плену русского мира

Когда российские войска захватили оба берега Херсонской области на юге Украины, их танки въехали не только в города и села, но и в школы. Вместе с бронетехникой пришли новые „учебные стандарты“, российские флаги в классах, учебники с искаженной историей и пропаганда, направленная на то, чтобы превратить украинских детей в „маленьких россиян“. Учителя оказались перед выбором – подчиниться или отказаться от работы, а родители — отправлять ли детей в оккупационные школы или скрывать их дома.