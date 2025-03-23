Оккупация образования: история одной украинской школы в плену русского мира

Село Мыкильское на правом берегу Днепра Херсонской области до российского полномасштабного вторжения славилось хорошо оборудованной школой с дружным педагогическим коллективом. Как и другие села Дарьевской громады, Мыкильское располагалось на стратегическом пересечении автотрасс и было оккупировано армией РФ уже в конце февраля 2022 года. Местные одинаково описывают первые месяцы оккупации: повсюду солдаты, многие из них — не россияне, а мобилизованные с оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. Оккупанты грабили местные магазинчики и разыскивали повсюду украинских военных и активистов, над которыми затем учиняли расправы — так мыкильчане в основном отзывались о приходе российской силы.
Давление на учителей и родителей
Несмотря на стремительную военную оккупацию, замещение украинских административных и управленческих структур началось только в мае. В первую очередь это касалось образовательных учреждений, которые пытались отчаянно завершить учебный год дистанционно по украинским стандартам. Школа готовилась отправить на летние каникулы около трех сотен своих учеников. При этом более 20-ти педагогов оставались в подвешенном состоянии: было не ясно, как будет дальше строиться работы школы в оккупации.
„Весной нам начали настойчиво говорить, что необходимо заполнить журналы и завершить учебный год как можно скорее. Все понимали, что готовится что-то неладное. В июле директор школы Оксана Кривенкова открыто заявила, что теперь школа будет работать по российской программе, а она останется на своем посту“, – говорит учительница Мыкильского лицея Наталья Васьковская.
Ее коллега, учительница Виктория Ковалева вспоминает, что многие учителя были настроены категорически против работы по российским стандартам: „Уже примкнув к россиянам, директор Кривенкова предложила два варианта: либо писать заявление о приеме на работу в российскую школу, либо увольняться. Мы с несколькими коллегами встали и ушли. После этого в домах некоторых учителей проводили обыски, их запугивали, а некоторых – задерживали“.
В то же время, многие родители решили забрать документы детей из школы, чтобы выехать из оккупации. По словам учителей, родители встречали отпор от пророссийской администрации школы и забирали личные дела буквально „с боем“.
Во всех школах региона учителей завлекали „безоблачным будущим“, которое им якобы обеспечит Россия. Им предлагали пройти переквалификацию в Крыму и устроиться на работу в новые учреждения, зарегистрированные россиянами на базе украинских школ. Были созданы десятки таких „государственных учреждений РФ“.
Как и большая часть односельчан, учительницы Наталья Васьковская и Виктория Ковалева вскоре покинули оккупированное село. А Мыкилський лицей официально начал работать как „российская школа“.
Новый русский учебный год
Школу зарегистрировали как новое юридическое лицо в правовом поле РФ и сделали ее центральной в громаде. Остальные заведения среднего образования в округе перестали действовать. Ученикам раздали привезенные из Москвы учебники, в том числе и по „Истории России“. Все занятия проводились на русском языке.
Ольга Шара, бывшая ученица 8 класса, вспоминает: „Нам раздали российские учебники. Я их даже не открывала. Нам ввели „Историю России“, но я принципиально её не учила. Многие дети тоже не хотели учиться, но некоторые начали принимать новую систему, потому что их родители поддерживали Россию или боялись последствий“.
Важно отметить, что россияне напечатали и завезли в Херсонскую область 257 разных учебников – всего более 600 тысяч экземпляров.
Классный руководитель Ольги повесила в классе триколор и портрет Путина, а на линейке 1-го сентября раздавались российские флажки. По словам Ольги, многие брали их просто „чтобы не было проблем“, но некоторые школьники искренне поддерживали российскую оккупацию.
„Отдых“ в Крыму
Одной из стратегий оккупантов стал вывоз детей в Крым под предлогом „оздоровления“. Родителям предлагали отправить школьников в лагеря на море, обещали хорошее питание и комфортные условия. По словам местных жителей, в Дарьевской громаде организатором этого процесса стала местная чиновница, которая перешла на сторону российской власти. Основную работу по агитации родителей и детей возложили на школьных учителей. Однако, далеко не все родители соглашались отпустить детей в такую поездку.
„Моя мама сразу сказала:“никуда не поедем“. Мы понимали, что это ловушка. Детей обратно не привозили, а отправляли вглубь России. Тогда родители ехали в Россию на поиски детей, и многие из них так обратно и не вернулись“, – рассказывает Ольга Шара.
Известно, что осенью 2022 года из региона россиянам под предлогом поездки на море удалось вывезти несколько тысяч детей.
Деоккупация и последствия
11 ноября 2022 года правый берег области был освобожден вооруженными силами Украины. Однако последствия оккупации ощущаются до сих пор. Более половины учеников Мыкилського лицея не вернулись в украинскую образовательную систему – кто-то уехал в Россию, кто-то остался в других регионах Украины. Многие школьники потеряли целый год обучения, а учителя и директор, которые сотрудничали с оккупантами, либо сбежали, либо остаются под следствием.
„Сейчас мы возобновили работу школы – учим пока онлайн. Но дети, прошедшие через оккупацию, изменились. Некоторым трудно адаптироваться обратно, потому что они полгода слушали российскую пропаганду. Нам предстоит большая работа“, – комментирует учительница Виктория Ковалева.
Село, расположенное в нескольких километрах от Днепра и линии фронта, регулярно подвергается обстрелам со стороны российской армии. Здание школы сейчас пустует, а в его коридорах гуляет ветер. Кое-где разбросаны русские учебники, покрытые толстым слоем пыли. При каждом новом попадании российской артиллерии в здание школы этот слой пыли становится еще толще.
Правовой аналитик The Reckoning Project Карим Асфари утверждает, что Россия препятствует личностному развитию детей: „Международные договоры о правах человека признают право на образование. А бывший специальный докладчик ООН по праву на образование, Катарина Томашевски, подчеркивает, что учебные программы и методы преподавания должны соответствовать потребностям учащихся и уважать их культурный контекст. Политика России по преподаванию исключительно на русском языке в оккупированных школах игнорирует эти принципы. Российская Федерация препятствует формированию культурной идентичности детей, заставляя их отказываться от родного языка и идентичности, что подрывает их личностное развитие“.