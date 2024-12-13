Охотники и рыбаки подарят малоимущим дичь и рыбу

„Отдельные инициативы были и не раз, но единую акцию в масштабах всей страны до сих пор не проводили. Это первый раз, когда за помощью могут обратиться все нуждающиеся из любого региона Литвы. Для этого мы объединили всех охотников и рыбаков, которые подарят нуждающимся мясо и рыбу“, – сказал он.

„Охотники и рыбаки хотят поделиться своей добычей и порадовать тех, у кого большие праздники могут быть более грустными. Это не просто дичь, это акт человечности и добра, который порадует нуждающихся. Давайте вместе подарим дичь/рыбу и заботу о тех, у кого нет достатка, ведь Рождество - время, когда все мы можем сделать мир немного лучше“, – сказал Даукша.