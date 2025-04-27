Огромный объект на пляже в Ниде – что это?

Тома писала, что объект очень большой, два метра в высоту, он металлический, ржавый.
„Что это за объект посреди пляжа? Вижу, что люди фотографируются рядом с ним“, – заметила она.
По данным источников Delfi, этот объект здесь находится с конца прошлого года.
„Я удивляюсь, что его не вывозят. Насколько мне известно, это какая-то морская конструкция или часть судна. Я его первый раз увидела 1 декабря. Тогда он был ближе к границе с Россией (Калининградской области), а сейчас почти на женском пляже. Мы обычно не обращаем внимания на эти морские „подарки“ – ведь понятно, что что-то море выбрасывает“, – сказала Delfi местная жительница, не пожелавшая назвать свое имя.
По словам экс-главы национального парка Куршской косы Аушры Фесер это морской бакен.
Пресс-секретарь Нерингского муниципалитета Сандра Вайшвилайте сказала Delfi, что это бакен для швартовки судов, его море выкинуло на берег минувшей зимой.
„Поскольку место, где он находится, удаленное, добраться до него сложно на технике, пока вывезти его невозможно. Было решено пока оставить его у моря. Этот объект пользуется популярностью у отдыхающих, они фотографируются на его фоне“, – сказала Вайшвилайте.