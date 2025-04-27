Огромный объект на пляже в Ниде – что это?

„Я удивляюсь, что его не вывозят. Насколько мне известно, это какая-то морская конструкция или часть судна. Я его первый раз увидела 1 декабря. Тогда он был ближе к границе с Россией (Калининградской области), а сейчас почти на женском пляже. Мы обычно не обращаем внимания на эти морские „подарки“ – ведь понятно, что что-то море выбрасывает“, – сказала Delfi местная жительница, не пожелавшая назвать свое имя.