Ограничено посещение пациентов в некоторых отделениях Сантаришкской больницы

"Чтобы справиться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, в урологическом, кардиологическом и рентгено-хирургическом отделениях до 4 января запрещено посещение пациентов, за исключением случаев, согласованных с заведующим отделением и по письменному его согласию", – сообщается на сайте клиники.

В других отделениях людей, которые приходят навещать больных, просят надевать медицинские маски, которые можно взять у входа в больницу.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в Литве 25–31 декабря уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и короновирусом снизился до 877,4 случаев на 100 000 жителей.