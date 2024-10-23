2024.10.23 12:47

Ограничения движения в Вильнюсе: возле клиник Сантарос пройдут учения по эвакуации раненых

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В среду возле клиник Сантарос Вильнюсской университетской больницы и на ее территории пройдет часть международных учений „Сильный Грифон 2024“, организованных пехотной бригадой „Жемайтия“ им. Великого гетмана Литовского Яна Кароля Ходкевича.

Как указывает Литовская армия, в 11 час. запланированы совместные учения Военно-медицинской службы им. д-ра Йонаса Басанавичюса и врачей клиники Сантарос Вильнюсской университетской больницы – эвакуация пострадавших медицинскими автомобилями в клинику.

С 13.30 до 14 час. на кольцевой развязке возле клиник Сантарос (ул. Жалюю Эжярю, Мокслининику и Сантаришкю) приземлится вертолет союзников из США – согласно сценарию учений, будут тренироваться эвакуировать пострадавших.

В указанное время на кольцевой развязке будет ограничено движение автомобилей.

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