Ограничения движения в Вильнюсе: возле клиник Сантарос пройдут учения по эвакуации раненых

Как указывает Литовская армия, в 11 час. запланированы совместные учения Военно-медицинской службы им. д-ра Йонаса Басанавичюса и врачей клиники Сантарос Вильнюсской университетской больницы – эвакуация пострадавших медицинскими автомобилями в клинику.
С 13.30 до 14 час. на кольцевой развязке возле клиник Сантарос (ул. Жалюю Эжярю, Мокслининику и Сантаришкю) приземлится вертолет союзников из США – согласно сценарию учений, будут тренироваться эвакуировать пострадавших.
В указанное время на кольцевой развязке будет ограничено движение автомобилей.