2025.01.22 07:04

Официально: Вильнюс обошел Ригу и стал самым большим городом в странах Балтии

 
ru.DELFI.lt
Kalnų parkas
Kalnų parkas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

По официальным данным Вильнюс в этом году опередил Ригу. По данным Вильнюсского муниципалитета, Центра реестра и Больничной кассы, Вильнюс уже давно больше Риги, но Государственное агентство данных сообщает, что официально он больше с 2025 года, пишет портал madeinvilnius.lt.

Согласно статистике, в 2025 году в Вильнюсе проживает 607 404 жителя, на 5000 больше, чем год назад. Число жителей Риги составляет 605 273 человека.

С каждым годом число жителей Риги сокращается (в 2023 г. в городе было 609 489 жителей), значит, и в этом году число рижан может уменьшиться. Это значит, что Вильнюс официально станет самым большим городом в странах Балтии.

Кстати, другие ведомства фиксируют, что на самом деле в Вильнюсе живет еще больше людей. По данным Центра реестра, в Вильнюсе живет 632 476 жителей. По данным муниципалитета, в городе 634 002 жителя.

Что это значит для города? Это значит, что он не только самый большой город в Балтии по численности населения. Это значит, что город становится привлекательнее для инвестиций, крупных проектов, развития международного бизнеса.

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