Официально: Вильнюс обошел Ригу и стал самым большим городом в странах Балтии

Согласно статистике, в 2025 году в Вильнюсе проживает 607 404 жителя, на 5000 больше, чем год назад. Число жителей Риги составляет 605 273 человека.

С каждым годом число жителей Риги сокращается (в 2023 г. в городе было 609 489 жителей), значит, и в этом году число рижан может уменьшиться. Это значит, что Вильнюс официально станет самым большим городом в странах Балтии.

Кстати, другие ведомства фиксируют, что на самом деле в Вильнюсе живет еще больше людей. По данным Центра реестра, в Вильнюсе живет 632 476 жителей. По данным муниципалитета, в городе 634 002 жителя.