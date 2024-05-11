Одно слово в назначении перевода привело к остановке процесса: банк просит не шутить

Айстис увидел дешевые билеты на Кубу и решил слетать туда. Заплатить за билеты он решил кредитной картой. Для этого ему надо было перевести деньги с текущего счета в банке Swedbank на счет в банке Citadele.

"Я переводил 800 евро, в назначении перевода он указал Kuba. Было странно, что деньги не пришли. Мы ведь знаем, что цены на билеты меняются по несколько раз в день, билет может значительно подорожать", – сказал Delfi Айстис.

Деньги на счет в банке Citadele не появились. "Время шло. Хорошо, что у меня был еще счет в другом банке, мы заплатили за билеты. Мы получили хороший урок, чтобы жить полноценной жизнью, мало одного счета, нужны 2-3, иначе можешь без чего-то остаться", – сказал читатель.