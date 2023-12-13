Одна литовская елка уже пострадала от рук вандалов

Глава компании Lumidėja, которая установила и украсила елку, Каролис Балвочюс, услышав эту новость от журналистов, не обрадовался.

"Я только от вас узнал, что разбиты игрушки на елке. Придется менять, другого выхода нет. Приедем и заменим. Мы планировали поездку в Паневежис в связи с другими проектами, сейчас поедем менять игрушки. Но вандализм не новость. Нам уже из Куршенай звонили, там произошло нечто похожее", – сказал он.

Это не первый выпад вандалов в Паневежисе. В 2022 году также сообщалось о том, что были разбиты игрушки.

В 2019 году в Паневежисе верхушку елки с украшениями согнул сильный ветер.