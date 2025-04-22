2025.04.22 14:28

Одна из центральных улиц Вильнюса будет закрыта почти на два месяца

 
ru.DELFI.lt
kelių remontas
kelių remontas
ФОТО: EGIDIJUS BABELIS | Įmonės nuotr.

Самоуправление города Вильнюс информирует о важных изменениях в организации дорожного движения в центре города. В связи с реконструкцией сетей теплоснабжения с 23 апреля по 27 июня будет запрещено движение транспортных средств на участке улицы Жвейю между Зеленым мостом и улицей А. Юозапавичюса, 9А, пишет портал MadeinVilnius.

„Во время реконструкции изношенных сетей теплоснабжения, расположенных под улицей Жвейю, движение автомобилей на этом участке придется ограничить“, — говорится в сообщении муниципалитета.

В период временных ограничений изменения коснутся также перекрестка улиц Упес–Калварию–Жвейю. По информации самоуправления, вторая полоса улицы Упес, которая обычно ведет прямо на улицу Жвейю, будет зарезервирована для поворотов налево — на улицу Калварию.

Это значит, что водителям, привыкшим пользоваться этим направлением, придется искать альтернативные маршруты или тратить больше времени на поездку через центр города.

Рекомендуется следовать дорожным знакам и заранее планировать маршруты.

Муниципалитет просит жителей и гостей города быть осторожными:

•Следуйте временным дорожным знакам в зоне проведения работ;

•Планируйте поездки заранее, особенно в часы пик;

•Учитывайте возможные изменения или задержки в маршрутах общественного транспорта.

Реконструкция тепловых сетей является необходимой частью обновления инфраструктуры для обеспечения более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем. Хотя ограничения движения транспорта могут вызвать неудобства, это временные изменения, призванные помочь городу восстановиться.

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