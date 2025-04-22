Одна из центральных улиц Вильнюса будет закрыта почти на два месяца

Самоуправление города Вильнюс информирует о важных изменениях в организации дорожного движения в центре города. В связи с реконструкцией сетей теплоснабжения с 23 апреля по 27 июня будет запрещено движение транспортных средств на участке улицы Жвейю между Зеленым мостом и улицей А. Юозапавичюса, 9А, пишет портал MadeinVilnius.