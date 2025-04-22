Одна из центральных улиц Вильнюса будет закрыта почти на два месяца

„Во время реконструкции изношенных сетей теплоснабжения, расположенных под улицей Жвейю, движение автомобилей на этом участке придется ограничить“, — говорится в сообщении муниципалитета.
В период временных ограничений изменения коснутся также перекрестка улиц Упес–Калварию–Жвейю. По информации самоуправления, вторая полоса улицы Упес, которая обычно ведет прямо на улицу Жвейю, будет зарезервирована для поворотов налево — на улицу Калварию.
Это значит, что водителям, привыкшим пользоваться этим направлением, придется искать альтернативные маршруты или тратить больше времени на поездку через центр города.
Рекомендуется следовать дорожным знакам и заранее планировать маршруты.
Муниципалитет просит жителей и гостей города быть осторожными:
•Следуйте временным дорожным знакам в зоне проведения работ;
•Планируйте поездки заранее, особенно в часы пик;
•Учитывайте возможные изменения или задержки в маршрутах общественного транспорта.
Реконструкция тепловых сетей является необходимой частью обновления инфраструктуры для обеспечения более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем. Хотя ограничения движения транспорта могут вызвать неудобства, это временные изменения, призванные помочь городу восстановиться.