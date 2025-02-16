Одиссея капитана Афанасия Казанаса

Появилась и памятная доска на доме, где в 1940-е гг. жила семья Афанасия Казанаса, памятный столб с именной надписью, посвященной этой семье, в Зарасай. В наши дни тихая провинция усердно чтит своих героев в борьбе за свободу Литвы.
Афанасий Казанас и его семья известны и среди исследователей антисоветского сопротивления и литовского партизанского движения в Литве.
Кем был Афанасий Казанас? Почему об этих Казанасах?
История семьи русского-старовера Афанасия и литовки-католички Софии Казанасов и их троих детей – интригующая и недостаточно знакомая для широкой публики тема. Знаток их семейной истории Повилас Гайдялис не без оснований называет ее „известной семьей патриотов Литвы“.
Судьба нашего героя и его семьи сложная, а для мужчин - трагическая, а поступки их некоторых, как показывают новые открытия, наполнены личной отвагой и героизмом. Это примеры того, как патриотизм, героизм, трагедия, возвеличенная или потаенная память могут быть внутренне взаимосвязаны в судьбе одного человека или семьи, хотя не обязательно для всех в указанной последовательности.
Афанасий Казанас и его два сына – Игорь и Миколас (Михаил) – погибли соответственно в 1943 и 1945 гг., не утратив надежды на восстановление свободы Литвы и остро осознавая необходимость борьбы с восточными поработителями.
Супруга Афанасия София Казакявичюте-Казанене (1901-1994), родом из Сувалкии, была арестована НКВД 4 октября 1944 г. Поскольку ее муж был „врагом народа“, а сыновей воспитала „бандитами“ ее вскоре приговорили к смертной казни. Затем приговор был изменен на 10 лет лишения свободы. Ее депортировали в Унженский исправительно-трудовой лагерь в Горьковской (ныне Нижегородской) и Костромской области европейской части России. София Казанене вернулась в Литву в 1954 г. Она радовалась встрече с дочерью Людмилой, жила в ее доме и помогала растить внука Вигирдаса Мацкевячюса, была отличным поваром (разговор по телефону Г. Поташенко с Вигирдасом Мацкявичюсом. 9 октября 2024 г.). Она умерла в Вильнюсе в возрасте 93 лет.
Иначе сложилась жизнь младшей дочери Людмилы Юрате Казанайте-Мацконене (1929–2012). Оставшуюся сиротой 15-летнню девочку в конце 1944 г. под свою опеку в Каунасе взял певец Пятрас Олека, затем художник Антанас Жмуйдзинавичюс. В годы сталинщины на нее давила тень родственников „врагов народа“, но появились ходатаи и заступники в партийном аппарате Литвы. Когда режим смягчился, Людмила Казанайте закончила музыкальную школу, государственную консерваторию, вышла замуж и стала популярной певицей (меццо-сопрано) в филармонии Литвы. Она давала множество сольных и совместных концертов, исполняла тематические, жанровые и другие программы.
Именно она, как единственная наследница семьи Казанасов, в 2001 г. приняла из рук Президента Литовской Республики Валдаса Адамкуса орден Креста Витиса, врученный ее брату, майору Миколасу (Михаилу) Казанасу, затем отцу, капитану Афанасию Казанасу (обоим посмертно).
Не умоляет этой человеческой трагедии мужчин Казанасов и сложных испытаний женщин семьи невероятно сложный фон Второй мировой войны с ее многомиллионными жертвами, Холокостом, другими массовыми военными и гуманитарными преступлениями, огромными разрушениями. Ужасающий исторический фон и коллективные травмы лишь позволяют при честном взгляде выявить глубину личной и семейной трагедии. Каждая из них индивидуальна, своеобразна и в то же время несводима к общему знаменателю, хотя происходила на фоне этой эпохи. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая трагедией затронутая семья трагична по-своему.
В судьбе семьи Казанасов отразились события эпохи крайностей в Европе ХХ столетия. Для Литвы 1940-1953 гг. были еще и самые трагические, черные в ее истории. Свой след оставили и превратности коллективной памяти с ее героями и антигероями, забвением, восхвалением, ложью и стремлением к истине.
Афанасий Михайлович Казанас (Казанов, Казан, 1898–1953) родился в русско-старообрядческой семье в Новоалександровске (ныне Зарасай). „Великая война“ 1914–1918 гг. и всплеск российского патриотизма, затем другие войны с лихвой втянули молодого Афанасия Казанаса в свой бурный круговорот. Это предопределило его профессию, жизненный уклад и, наверное, то, как истинному воину и патриоту следует умереть, если судьба не распорядилась бы иначе.
В относительно спокойной Литве после войн за независимость он был армейским офицером, создал семью. В браке с литовкой Софией Казакевичюте-Казанене родились двое сыновей и дочь.
В 1941 г. А. Казанас принял активное участие в антисоветском Июньском восстании в Зарасай. Немцы его отправили на фронт, но в апреле 1945 г. под Кенисбергом он попал в советский плен. Был осужден и сослан в лагерь. А. Казанас встал во главе восстания политических заключенных в Воркутинском лагере, во время которого погиб.
Схоже и в чем-то совсем по-иному сложилась судьба его двух сыновей – Игоря Афанасьевича (1924–1943) и Миколаса (Михаила) Афанасьевича (1926–1945) Казанасов.
Оба сына родились в смешанной русско-литовской семье, воспитывались в национально-патриотической атмосфере уже независимой Литвы. Затем была первая и вторая советская оккупации, а между ними немецкая оккупация 1941–1945 гг., предопределившие их выбор и пути.
Как и отец, оба сына погибли, защищая в сложной ситуации прежде всего свободу и идеалы Литовской государственности, как они их тогда понимали. Игорь Казанас, участвовавший вместе с отцом в Июньском восстании 1941 г., бы смертельно ранее в бою с советскими партизанами летом 1943 г. Приближалась Красная армия, и весной 1945 г. Миколас Казанас стал руководителем объединения литовских партизанских отрядов в Зарасайском крае. Однако в июле того же года он трагически погиб – закончились патроны, он решил не сдаваться и подорвал себя гранатой, неожиданно попав в окружение войск НКВД. В 2001 г. Миколас Казанас получил звание воина добровольца, также стал майором (посмертно), что является большой редкостью в столь юные годы.
В отличие от отца, Игорь и Михаил Казанасы были чрезвычайно молоды – смерть их обоих застала девятнадцатилетними парнями. Они не успели создать своих семей, впустить сладость жизни в легкие и почувствовать плодов свободной Литвы. Они слишком рано сгорели в пламени борьбы за эту свободу.
Судьба Афанасия Казанаса (и всей его семьи), изменения его фамилии, имени, идентичности, интересна и как пример процесса адаптации местных русских в этнонационально ориентированном, католическом обществе Литвы в 1920–1930-е гг.
В случае смешанной русско-литовской семьи Казанасов видим примеры открытости другим культурам, интеграции и (или) добровольной ассимиляции. Некоторые современники говорят о „олитовившемся старовере“ Афанасии Казанасе и ее сложной судьбе. Интеграция и ассимиляция, когда это осознанный личный выбор, – это все же долгий процесс со своими этапами, своеобразными, неожиданными формами и поворотами (ведь возможно и обратное - деассимиляция), а не однодневный выбор или последняя остановка.
Как ни парадоксально, Афанасий Казанас, как и двое его сыновей, малоизвестны в русских, также и старообрядческих, кругах Литвы. Главные задачи этой статьи – ближе познакомить, прежде всего русскую и русскоязычную публику Литвы, с этой незаурядной личностью на фоне сложной эпохи первой половины ХХ в., прояснить как идентичность связана с выбором человека, его идеалами, социальным окружением и большой политикой. Пришлось делать и новые микроисследования.
Важным является и то, что впервые привлечен источник – сборник воспоминаний старшего брата Афанасия Еремея Казанова (1895–1972), также биографических справок о родственниках. Эту книгу в 2013 г. составил внук Еремея Евгений Игоревич Казанов. Благодарю Галину Сороко за возможность познакомитесь с электронной версией этого сборника воспоминаний.
Афанасий Казанас: „Капитан, отдавший всю свою душу Родине“
По обновленной версии его биографии, Афанасий Казанас (Казан, Казанов, 1898–1953) – офицер Литовской армии, участник сопротивления советскому оккупационному режиму, отец командира партизанского отряда „Локис“ („Медведь“) Миколаса Казанаса.
„Капитан, отдавший всю свою душу Родине“ (по-лит. „Visa savo siela Tėvynei atsidavęs kapitonas“), – так еще в июле 1943 г. характеризовала А. Казанаса литовская еженедельная газета „Карис“ („Войн“).
В наши дни А. Казанас известен также в общероссийской военной истории как участник Первой (на стороне Российской империи, затем белых формирований) и Второй мировой войны (на стороне литовских формирований, сотрудничавших с Германией, затем германских войск). А. Казанас был награжден Св. Георгиевским крестом 4-й степени за службу в Российской императорской армии. В России почти не упоминается об его участии в войнах за Независимость Литвы в 1920 г.
А. Казанас имеет довольно незаурядную военную биографию. Он сменил за всю свою жизнь порядка девяти вооруженных формирований, а также принял участие в двух восстаниях - в Июньском 1941 г. в Литве и в 1953 г. в восстании политических заключенных в Воркуте.
Детство, Большая война, борьба за Независимость
Афанасий Михайлович Казанас, тогда Казан (иногда Казанов), родился в русско-старообрядческой семье в Новоалександровске (ныне Зарасай) Ковенской губернии Российской империи 10 (23) января 1898 г. (по старому (новому) стилю). Отец Михаил Матвеевич Казан был каменотесом, мать Агриппина Егоровна – домохозяйкой. К тому времени семья купила дом в этом городе и переехала сюда из уездной деревни Рустейки, где они имели лишь „домик без земли“.
По семейному преданию, после „польского восстания 1830 г. или 1863 г.“ Казаны со старым православным батюшкой прибыли в Литву из Псковского края. Старый поп умер и „приехавшие присоединились к местным староверам“.
В семье Казаных всего было семеро детей. Среди них били и сын Еремей, дочь Елена, потомки которых ныне живут в Зарасай, а некоторые заграницей. О детстве Афанасия очень мало сведений.
В 1905 г. в Российской империи были провозглашены политические права для ее подданых, также впервые религиозная свобода была дана староверам, преследуемым в России с середины XVII в. В общественной атмосфере Литвы и всей империи с новой силой зазвучали идеалы свободы, религиозного равноправия и этнокультурной самобытности, как старорусской, так и литовской (впрочем, как многих других). Именно в этой атмосфере Афанасий Казан окончил начальную школу в Зарасай.
В октябре 1915 г. на волне патриотизма в начале Первой мировой войны 17-летний Афанасий Казан добровольцем вступил в Российскую императорскую армию, воевал с немцами на западном фронте. В октябре 1917 г. в Москве он окончил школу прапорщиков, но воевать на стороне империи не пришлось. После большевистского переворота в России, А. Казан убежал в Украину, в Киевской губернии вступил в отряд вольных казаков. Сражался с большевиками и украинскими подразделениями С. Петлюры. В первой половине 1919 г. он был интернирован в Германию.
В июне – декабре 1919 г. А. Казан снова оказался на фронте. Теперь в составе белой армии Николая Юденича, в пехотном полку князя Анатолия Ливена он воевал младшим офицером против большевиков в Петербургской и Псковской губерниях. В декабре 1919 г. он был ранен и пять месяцев лечился в Юрьеве (ныне Тарту). В 1920 г. за отличие в боях повышен в звании до поручика.
В те годы привычную для русского Афанасия Казана российско-имперскую лояльность (умеренную и пассивную для многих литовцев, поляков) сменил активный антибольшевистский настрой. В этом его отличие от старшего брата, идеологического „оппонента“ и советского капитана Еремея Казанова, который в 1918 г. из оккупированного немцами Зарасая снова уехал в Россию, стал воевать на стороне большевиков и остался жить в СССР, то есть он не вернулся в Литву.
Поражение белой Северо-Западной армии и неизбежное осознание падения старого режима России способствовало также лояльности А. Казана к новому Литовскому государству. Его армия крайне нуждалась в опытных военных офицерах. Литва привлекала и психологически. Здесь была его родина.
В мае 1920 г. А. Казан вернулся в Литву, где в августе был мобилизирован в литовскую армию. Тогда шла война за независимость Литвы с Польшей. В звании лейтенанта он воевал в отряде пулеметчиков 10-го пехотного полка с польской армией в Сувалкии и на Вильнюсском фронте.
Притяжение независимой Литвы и ее итоги: служба, семья, идентичность
В 1921–1940 гг., в мирное для Литвы время, Афанасий Казан служил в пехотных полках в Мариямполе, Шилуте, Паневежисе и Купишкисе. Сделал успешную и приличную для русского Литвы карьеру офицера, общественника. В 1923 г. он получил звание старшего лейтенанта, позже ему увеличили зарплату за восемь лет службы. В 1934 г. он дослужился до капитана, имел военные и общественные награды. Еще три года спустя его наградили почетным орденом великого князя Литовского Гедиминаса 4-й степени. В пехотном полку литовского короля Миндаугасa он был командиром батальона.
Помимо военной службы, он состоял в разных комитетах военных частей, также активно участвовал в деятельности общества огнетушителей, получил за это награды в Литве и Эстонии. О нем писала местная литовская печать.
В 1923 г. Афанасий Казан женился на Софии Казакевичюте, вместе они растили троих детей – Игоря, Михаила (Миколоаса) и Людмилу-Юрате. Улучшился не только его политический, социальный статус. Заметные изменения после брака и двух десятилетий интеграции в литовском обществе претерпела и его национально-культурная идентичность (менее известно о его религиозности).
В начале фамилия Афанасия была Казан, как и его родителей, судя по их надгробию на Зарасайском кладбище. Однако брат Еремей и его семья, оставшиеся в СССР, имели русифицированную фамилию – Казановы.
Видимо, в конце 1920-х гг. Афанасий стал Казанасом. Сначала в семье молодожёнов, видимо, говорили по-русски, поскольку Афанасий еще недостаточно хорошо говорил по-литовски, затем, уже после рождения детей, перешли на литовский. Позже родственники вспоминали, что родители говорили по-русски тогда, когда хотели, чтобы не поняли дети. Однако Рождество и Пасху отмечали два раза (из-за разницы церковного календаря) – по-католически и по-староверчески.
Имена сыновей были еще явно русскими: в 1924 г. старшего сына назвали Игорем, младшего в 1926 г. – Михаилом, в честь дедушки. Дочь в 1929 г. получила уже два имени – Людмила Юрате. Как писал в своих воспоминаниях Еремей Казанов, в 1940 г. оба сына не говорили по-русски (может не хотели разговаривать на языке оккупантов из-за патриотических мотивов, если и умели этот язык?).
По воспоминаниям ее сына Вигирдаса Мацкявичюса, родители крестили его маму Людмилу Юрате Казанайте по католическим обрядам. Не известно, в какой Церкви были крещены оба сына. Не исключено, что в Католической, поскольку Игоря Казанаса похоронили на католическом кладбище в Зарасай.
Итак, после рождения троих детей, которые стали посещать литовские школы, в смешанной семьи Казанасов постепенно и неуклонно утверждался литовский язык и другие обряды. К 1929 г. А. Казанас основательно подучил литовский язык, сдал необходимый экзамен по языку и стал подписываться по-литовски – „Kazanas“.
В профессиональной сфере и общественной жизни А. Казанас также постепенно перешел от формальной политической лояльности к все более прочному усвоению доминирующих этнокультурных ценностей и патриотизма литовского общества.
А. Казанас пошел еще дальше. По крайней мере в общественно-профессиональной жизни в 1930–1940-е гг. этнический русский по происхождению А. Казан сознательно выбрал быть этническим литовцем или хотел этого, что ныне подтверждают и его родственники.
На обратной стороне фотографии 1938 г., сделанной в Купишкисе, фамилия А. Казанаса указывается по-разному на русском и литовском языке. В русском языке видим его старую форму русской фамилии - Афанасий Михайлович Казанов (не Казан). Но по-литовски его имя и фамилия были в литуанизированной форме – Альфонсас Миколо Казанас (Alfonsas Mykolo Kazanas), как, вероятно, того и хотел он сам.
В своих письмах (лагерная цензура Гулага требовала писать по-русски) из лагеря в Ухте, затем в Воркуте супруге он просил называть его на литовский лад – Афанасас или Альфонсас, чтобы „не выглядело по-русски Афанасий“. Некоторые среди политических заключенных в Воркуте воспринимали и называли его также литовцем.
Однако тогда мысль о возможности выбора национальности или принадлежности к нескольким этническим группам в Литве была относительно редкой и не популярной. В 1945 г. и позже брат советский капитан Еремей Казанов с горестью упрекал его в том, что он „взялся за оружие против русских“, то есть советской власти. В 1940 г. он с удивлением заметил, что дети Афанасия уже не умели разговаривать по-русски. Для культурных традиционалистов это было почти не мыслимо и приемлемо. Для них не могло быть и речи об „измене“ своей национальности (принадлежности к этическим русским), поскольку национальность считалась прирожденной, а не усвоенной в процессе социализации или избранной.
Поэтому не удивительно, что в 1920–1950-е гг. (и позже) в глазах многих традиционалистов и национально-патриотически настроенных литовцев А. Казанас (и даже дочь Людмила-Юрате) оставался исключительно „местным русским“. К тому же, тогда стереотипно почти всех русских в Литве „по патриотическим мотивам“ нужно было так или иначе предостерегаться.
Это существенное отличие А. Казанаса от многих русских в многонациональных городах межвоенной Литвы, также русской интеллигенции. Она частично была космополитичной – архитектор Владимир Дубенецкий, художник Мстислав Добужинский, режиссер Феофан Павловский, историк искусства Николай Воробьев и др. Но среди них преобладали все же деятели, явно ориентированные в основном на русские этнокультурные и свои религиозные ценности – известный историк Лев Карсавин (с рядом исключений), религиозные деятели поморцев Василий и Иван Прозоровы, также наставник Николай Козловский и другие поморские наставники (тогда среди русских преобладали староверы-беспоповцы), протоиерей Евстафий Калисский и другие православные священники.
Не говоря уже о преобладавших тогда русскоговорящих крестьянах в сельской местности Литвы. Последние были лояльными гражданами Литвы, но их языковая и социальная интеграция продвигалась медленно. Это было обусловлено их относительной общественно-культурной пассивностью (и являлось следствием этого)
Советская оккупация и Июньское восстание
В октябре 1940 г., уже после большевистской оккупации Литвы, капитан А. Казанас из-за сокращения штатов был уволен при реорганизации „Литовской народной армии“ в 29 стрелковый территориальный корпус Красной армии. Причина, конечно, была формальной. Фактически шло расформирование остатков литовской армии, их включение в советскую армию и устранение „неблагонадёжных“. Это хорошо понимал А. Казанас. Он вместе с патриотически настроенными бывшими офицерами тайно готовились к сопротивлению. Еще будучи в „народной“ армии, он припрятал оружие (вскоре оно пригодилось) в доме старовера в Зарасай, куда после увольнения со службы он с семьей и переселился.
22 июня 1941 г., после нападения нацистской Германии на СССР, значительная часть жителей Литвы встречала немцев почти как освободителей. Советская власть воспринималась как оккупационная и крайне репрессивная. Свежими были также устрашающие массовые аресты и ссылка десятков тысяч жителей Литве в Сибирь за неделю до начала германо-советской войны - 15 июня 1941 г.
В первые дни, недели сторонники независимости Литвы подняли вооружённое восстание против советской власти в Литве. Еще в январе-мае 1941 г. в Зарасайском края начали создаваться повстанческие отряды, члены которых вооружались, расклёвывали антисоветские листовки. Они поддерживали связь со штабом повстанцев Литовского освободительного фронта в Каунасе. Именно А. Казанас был их связным: привозил из Каунаса нелегальную литературу, инструкции, указания.
Само Июньское восстание в наши дни оценивается неоднозначно. Стремление к свободе Литвы в хаосе войны при подстрекательстве нацистов сопровождалось арестами и расстрелами сотен евреев, коммунистов, также частично русских. Но лишь часть этих повстанцев были замешаны в этих расправах и преступлениях против гражданского населения. Нет сведений, чтобы черная или серая тень падала на Казанасов.
Во время этого антисоветского Июньского восстания А. Казанас организовал повстанческий отряд в Зарасай и занял должность заместителя отряда, был руководителем отряда охраны города. Повстанцы в Зарасай начали действовать 24 июня 1941 г., когда местные большевики их помощники готовились к поджогу города и расправе с заключенными. Известен эпизод, как неизвестные повстанцы с колокольни Зарасайского костела обстреляли из пулемета советских чиновников. Те запаниковали, а это помешало расправе с оставшимися политическими заключенными в тюрьме, десяткам которых тогда удалось бежать. Лишь после 1990 г. многие узнали, что стрельбу из колокольни вели Афанасий Казанас со старшим сыном Игорем.
Германо-советская война, немецкая оккупация, плен, Воркута
Последние годы жизни Афанасия Казанаса полны испытаний, мужества, страданий и трагизма. Ему пришлось пройти сложный и опасный путь от партизанских повстанческих отрядов к шуцманшафту и лагерю политических заключенных в Ухте, затем Воркуте. Вернее, он остановился в последней точке – погиб в Воркутинском лагере.
В годы немецкой оккупации Литвы Афанасий Казанас служил в транспортной полиции, батальоне самообороны. В 1943 г. он был командиром 255-го полицейского шуцманшафт батальона Литвы. Немцы послали его на Восточный фронт под Могилев в Беларуси.
В августе 1944 г. А. Казанас стал командиром другого, 253-го полицейского шуцманшафт батальона в составе 1-го полка полиции Литвы. Полк отступал в Восточную Пруссию, где и был немцами расформирован. А. Казанас оказался под Кёнигсбергом (ныне Калининград) и почти восемь месяцев воевал на фронте.
Шуцманшафт-команды – это особые подразделения в составе вспомогательной полиции Германии на оккупированных территориях. Они были активно вовлечены в „действия по ликвидации бандитских формирований“ (антифашистское сопротивление), также в охране концентрационных лагерей и лагерей смерти, а некоторые принимали участие в убийстве евреев в ходе „окончательного решения еврейского вопроса“. Поэтому их деятельность оценивается крайне противоречиво и требует тщательного изучения.
Литовские исследователи считают, что 16 из 26 литовских полицейских батальонов боевой путь в составе Германской армии в 1941–1945 гг. прошли „чистыми руками“, их солдаты не совершали „крупных военных преступлений, не участвовали в убийствах евреев и людей других национальностей“. Среди них были и 253-й и 255-й батальоны, которыми и руководил А. Казанас в 1943–1945 гг.
Надо учитывать, что значительная часть населения Литвы (кроме евреев, коммунистов, цыган, антинацистского сопротивления) либо напрямую сотрудничала, либо покорно и безмолвно приняла присутствие немецких войск, чтобы они не вытворяли. В Литве так было до 1943–1944 гг., снова с рядом исключений – рискуя своей жизнью жители спасали евреев во время Холокоста, многие помогали советским военнопленным, которые также массового умирали и уничтожались в разных лагерях.
Литовское этническое и политическое большинство не получило независимости от нацисткой Германии, но имела местное „самоуправление“ пусть даже управляемое коллаборационистами или совместно с нацистами. Многие считали это приобретением и завоеванием. Именно в этих структурах служили Афанасий и Игорь Казанасы.
Покорным немецкой армии было и большинство русского меньшинства Литвы (просоветские настроения большинства русских Литвы – это уже итог советизации и ее пропаганды в 1950-1980-х гг.). Местные русские до 1943 г. оказалось в весьма нежелательном положении из-за слабой общественной организованности, негативной оценки русских как большевиков, сопутствовавших ограничений в правах, также преследований и репрессий со стороны нацистов и литовских полицейских батальонов.
До весны 1942 г. русские староверы вообще не имели своего духовного центра, который закрыли большевики летом 1940 г. Лишь в марте 1943 г. активисты русского меньшинства с согласия оккупационных властей создали что-то похожее на свое культурно-общественное „самоуправление“ и стали активно сотрудничать с нацистами, привлекая также местных русских и советских беженцев, переселенных немцами тогда в Литву. Другая часть русских Литвы (незначительная, но расширяющаяся), ставшая объектом давления или жертвами антипартизанских или усмирительных репрессий, с середины 1943 г. начала все больше сочувствовать и (или) сотрудничать с советскими партизанами.
Сотрудничество и покорность нацистам были присущи и в остальной части Германией оккупированной Европы. В противном случае нацисты просто не установили бы господство на большей части континента на столь длительное время. Активное сопротивление нацистам в Литве вплоть до последнего года войны ограничивалось узким и намеренно замкнутым кругом лиц: коммунистами и им сочувствующими, еврейским и польским подпольем. Весной 1944 г. активнее начали сопротивляться и часть литовского „самоуправления“, в частности группа солдат Литовский территориального корпуса во главе с Повиласом Плехавичюсом, но многие недовольные были казнены, сам Плехавичюс арестован и отправлен в Саласпилсский концлагерь.
В апреле 1945 г. около Кенигсберга А. Казанас попал в плен и в январе 1947 г. был осужден на десять лет лагерей и пять лет ссылки. Он был в заключении в лагерях Ухты и Воркуты на крайнем север европейской части СССР. В июле 1953 г. при восстании политических заключенных стал членом организационного комитета повстанцев. Афанасий Казанас погиб 1 августа того же года при подавлении восстания.
Как и тысячи других жителей стран Балтии, А. Казанас стал жертвой политических преследований советского оккупационного режима, избирательного и лицемерного советского правосудия, далекого от соблюдения многих правовых норм. Советская власть считала Афанасия Казанаса, как и его сыновей, „врагами народа“ и „изменниками“. Некоторые российские историки-пропагандисты и теперь называют антисоветски настроенных патриотов на оккупированных в 1939–1940 гг., затем в 1945 г. территориях СССР „проклятыми солдатами“ и „предателями“. Но как можно „изменять“ чужой стране – СССР, когда своя Литва была вероломно, хитро и силой захвачена и присвоена Кремлем летом 1940 г., затем в 1944–1945 г.? Этим захватчикам активно сопротивлялись также многие патриоты Литвы, среди них - Афанасий Казанас и его сыновья.
Вместо эпилога
Одиссея капитана Афанасия Казанаса (Казана) – это странствия, скитания человека и его имени по полям истории и коллективной памяти. Говорят, что человек уходит, а его имя остается. Порой имена и идентичности тоже меняются, что не раз произошло в случае А. Казанаса.
В биографии А. Казанаса переплелось многое – героизм молодости, самоотверженность и привязанность к родному краю, долг офицера и семьянина, непростые поиски национальной идентичности, богатые событиями странствия, вооруженная борьба за идеалы и родину (у него были две родины), горестные скитания и, наконец, героический и трагический исход.
Национальная (о его религиозности мало знаем) и политическая идентичность А. Казанаса постепенно менялась и не была застылой. В 1920–1930-е гг. А. Казанас был женат на местной католичке Софии Казакявичюте, ростил троих детей, служил в армии, менял места жительства и активно общался в литовском окружении. Он был частично оторван от своих русских родственников. По роду занятий он долго не имел возможностей участвовать в религиозной жизни староверия Литвы, со временем, возможно, самоизолировался от этой традиции. Он держался в стороне от русской общественной жизни, но участвовал во вневоенной деятельности огнетушителей.
В свои 17 лет А. Казан., как и его родные братья и многие сограждане, демонстрировал лояльность и патриотизм Российской империи, но после ее развала стал на стороне антибольшевистских сил. Это очередной раз свидетельствует о том, местные русские были скорее на стороне „центристов“ или „правых“, а некоторые даже на стороне крайне правых монархистов.
Будучи гражданином Литвы и русским по происхождению, А. Казанас все больше подчеркивал свою принадлежность этнокультурному литовском обществу. По рассказам родственников, со временем он стал литовцем, или по крайне мере хотел им быть. Это пример модерной открытости другим культурам человека и редкой тогда фактически двойной этничности. Однако в глазах многих его окружающих современников он оставался все-таки русским. Прозападное литовское общество до 1940 г. лишь примеривало одежды модерна с его многоликостью и противоречиями.
По современным меркам, Афанасия Казанаса можно назвать литовцем русского происхождения, что является примером многокультурности в одном человеке. Это означало успешную социальную интеграцию и многослойность национального (религиозного) самосознания, в его случае – с сильным литовским этнокультурным компонентом. Это уже выделяет его среди русского меньшинства Литвы до 1940 г., среди которого преобладали староверы поморцы, ориентированного в основном на свои религиозные и этнокультурные ценности. Дополнением была немногочисленная часть русской интеллигенции и новых эмигрантов, оставивших заметные и нередко яркие следы в архитектуре, искусстве, науке и театральной культуре межвоенной Литвы.
Итак, А. Казанас стремился подчеркнуть не столько свое русское происхождение и идентичность (скорее в 1940-е гг. от нее удалялся), сколько принадлежность семье и армии, касте военных, где все важнее – служебное подчинение, профессиональные навыки и официальный патриотизма в новом Литовском государстве. Это сначала был не столько личный выбор, сколько семейными, идейными и социально-политическими обстоятельствами продиктованная стратегия. Затем, вероятно, после рокового 1940 г., усиления литовско-патриотических, антибольшевистских настроений для А. Казанаса ориентация на литовские этнокультурные ценности, свободу Литвы стала приоритетом, его индивидуальной политикой идентичности. Именно в 1940-е гг. преобладавшая „правоцентричная“ идентичность большинства русских Литвы дала заметную трещину, стал усиливаться уклон в „лево“, выявившийся уже в 1930-е гг. Однако массовый поворот „в лево“ произошел не сразу, а примерно 1950–1960-е гг. Это было итогом ряда факторов – советских репрессий и ограничений, разных миграций, пропаганды, идеологического давления и сложной адаптации к советскому строю.
А. Казанас был жертвой как-раз этих советских репрессий, когда погиб в 1953 г. во время восстания политических заключенных в Воркутинском лагере. Но он, как и его сын Миколас Казанас, сотни других литовских партизан, совершил нечто большее. Не забывая очень непростых выборов центральноевропейцев (и восточноевропейцев) в годы Второй мировой войны, он был и остался прежде всего ярким символом борьбы за свободу и антисоветского сопротивления как литовцев, так и русских, эстонцев, латышей, украинцев, поляков, удмуртов и других.
Неудивительно и логично, что с начала 1990-х гг. образ Афанасия Казанаса, как и его семьи, в литовском публичном пространстве претерпел существенные изменения. После долгого забвения и политических обвинений („предатель“, „враг народа“) в советские годы Афанасий Казанас стал достоянием современной Литвы и живой памяти о сопротивлении советским оккупациям. В прошлом (до 1940 г.) он был своим и в то же время Другим, иногда даже отстранённо-подозрительным „местным русским“. Как и в сложные 1940-е гг., в наши дни А. Казанас и его семья в общественном сознании снова стали „семьей борцов – русскими Литвы, патриотами Родины“. Сам А. Казанас иногда воспринимается как „олитовившийся старовер“, хотя его свободолюбивый дух, самоощущение и образ борца трудно вмешаются в эти правдивые и в чем-то трафаретные фразы.
Капитан Литовской армии А. Казанас вспоминается теперь как активный участник войн за независимость Литвы в начале 1920-х гг., герой антисоветского Июньского восстания 1941 г. Он последовательно боролся с властью большевиков в СССР и оккупационным советским режимом (в основном в литовских подразделениях на стороне Германии), обвинившем его в „измене“. Он был не приклонен в своем выборе и погиб как один из руководителей восстания политических заключенных в Воркутинском лагере в СССР.
Память А. Казанаса в последние десятилетия бережно чтится, публично увековечивается. В 2021 г. по инициативе руководителя общества „Мишко броляй“ („Лесный братья“) Римантаса Юрявичюса в Зарасай установлен деревянный столб с орнаментной крышей, посвященный Казанасам.
В 2008 г. капитан Литовской армии Афанасий Казанас (посмертно) получил высокую государственную награду - Крест Командора ордена Креста Витиса (3-й степени). Орденом Креста Витиса награждаются видные литовские военные и государственные деятели, а также военнослужащие и партизаны. Среди русских и белорусов (русскоязычных) до 1940 г. можно отметить полковника Александра Руженцова, капитана Бориса Благовещенского, сержанта Акима Сазонова и др.
Таким образом, в независимой Литве (не сразу) Афанасий Казанас, как и его сыновья Игорь, Миколас (Михаил), стал признанным и известным деятелем сопротивления Литвы советскому оккупационному режиму в 1940–1953 гг.