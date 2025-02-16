Одиссея капитана Афанасия Казанаса

Супруга Афанасия София Казакявичюте-Казанене (1901-1994), родом из Сувалкии, была арестована НКВД 4 октября 1944 г. Поскольку ее муж был „врагом народа“, а сыновей воспитала „бандитами“ ее вскоре приговорили к смертной казни. Затем приговор был изменен на 10 лет лишения свободы. Ее депортировали в Унженский исправительно-трудовой лагерь в Горьковской (ныне Нижегородской) и Костромской области европейской части России. София Казанене вернулась в Литву в 1954 г. Она радовалась встрече с дочерью Людмилой, жила в ее доме и помогала растить внука Вигирдаса Мацкевячюса, была отличным поваром (разговор по телефону Г. Поташенко с Вигирдасом Мацкявичюсом. 9 октября 2024 г.). Она умерла в Вильнюсе в возрасте 93 лет.



Иначе сложилась жизнь младшей дочери Людмилы Юрате Казанайте-Мацконене (1929–2012). Оставшуюся сиротой 15-летнню девочку в конце 1944 г. под свою опеку в Каунасе взял певец Пятрас Олека, затем художник Антанас Жмуйдзинавичюс. В годы сталинщины на нее давила тень родственников „врагов народа“, но появились ходатаи и заступники в партийном аппарате Литвы. Когда режим смягчился, Людмила Казанайте закончила музыкальную школу, государственную консерваторию, вышла замуж и стала популярной певицей (меццо-сопрано) в филармонии Литвы. Она давала множество сольных и совместных концертов, исполняла тематические, жанровые и другие программы.