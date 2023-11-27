Одиннадцатиклассникам предстоит сдать промежуточные экзамены

В первом промежуточном экзамене по литовскому языку и литературе могут принять участие: по общему курсу — 8842 ученика по общему курсу, по расширенному курсу — 17 251 ученик.

На сегодняшний день в первом промежуточном экзамене по математике могут принять участие 26 тыс. 84 учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования. Из них 12 282 человека имеют право на сдачу промежуточного экзамена по общему курсу математики, а 13 802 — по расширенному.

Если есть необходимость сменить или выбрать другой предмет, то это можно будет сделать до подачи заявления на сдачу экзаменов на аттестат зрелости в четвертом гимназическом классе.

"Промежуточные экзамены будут частью государственных экзаменов на аттестат зрелости: результат промежуточного экзамена составит 40% от оценки государственного экзамена на аттестат зрелости", — сказала директор Национального агентства образования Рута Красаускене.

Ученики 11-ых классов будут сдавать промежуточные тесты по обязательным и факультативным предметам, которые они решили изучать в третьем и четвертом классах гимназии.

После суммирования оценок весь экзамен будет считаться сданным, если кандидат набрал от 35 до 100 баллов. Таким образом, если кандидат набрал на промежуточном экзамене не менее 35 баллов из 40 возможных, то он пойдет на государственный экзамен, зная, что уже сдал его, независимо от того, сколько баллов он набрал на нем.

Согласно новому порядку проведения экзаменов на аттестат зрелости, начиная с 2024-2025 учебного года, оценка за государственный экзамен на аттестат зрелости (до 100 баллов) будет складываться из оценки за промежуточный экзамен (до 40 баллов) и за экзамен на аттестат зрелости (до 60 баллов).

Промежуточный экзамен по родному языку и литературе для русского национального меньшинства могут сдавать 955 кандидатов, для польского национального меньшинства —- 648 кандидатов, для немецкого национального меньшинства — 37 кандидатов, для белорусского — 24 кандидата.

По всем остальным предметам промежуточные экзамены будут приниматься только по расширенному курсу. К промежуточному экзамену по иностранному языку (английский) могут быть допущены 24 796 кандидатов, по биологии — 14 тыс., по истории — 13 201 кандидат.

"Однако только после сдачи промежуточного экзамена можно будет сделать выбор в пользу сдачи остальных экзаменов в основную сессию аттестата зрелости", — подчеркнули в Национальном агентстве по образованию.

Большинство промежуточных экзаменов будут проводиться в марте следующего года, причем первый экзамен по литовскому языку и литературе состоится в апреле, а по истории и химии — в мае. Продолжительность промежуточного экзамена (по истории и химии) составляет 90 минут.

На экзамен по литовскому языку и литературе отводится 30 минут на одного кандидата. Первый и второй промежуточные тесты по математике будут длиться по 45 минут. Промежуточные тесты будут организованы в школах в привычной для учащихся обстановке.

За исключением первого (разговорного) промежуточного экзамена по литовскому языку и литературе, все остальные промежуточные экзамены будут проводиться и оцениваться в электронном виде, и студенты получат предварительные результаты сразу после выполнения заданий.