Один день на этой неделе напомнит летний: воздух прогреется до 20 градусов

Осадков не ожидается. Будет дуть ощутимый ветер северных направлений, скорость ветра 7-12 м/с. Днем будет 13-18 градусов, на западе температура будет ниже - 9-12 градусов тепла.

В четверг ночью по-прежнему без перемен. Будет ясно, вероятность осадков невелика. Ветер ослабеет до 4-9 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.