2025.04.02 07:05

Один день на этой неделе напомнит летний: воздух прогреется до 20 градусов

 
ru.DELFI.lt
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Небо будет ясным.

Осадков не ожидается. Будет дуть ощутимый ветер северных направлений, скорость ветра 7-12 м/с. Днем будет 13-18 градусов, на западе температура будет ниже - 9-12 градусов тепла.

В четверг ночью по-прежнему без перемен. Будет ясно, вероятность осадков невелика. Ветер ослабеет до 4-9 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В четверг днем по-прежнему будет по-весеннему тепло. Будет солнечно и без осадков. Немного усилится ветер, его скорость составит 6-11 м/с. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, на западе будет 11-14 градусов тепла.

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